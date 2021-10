Bierhoff ordnete im Wintergarten des Hamburger Hotels Gastwerk 32 Minuten lang bei einer großen Tasse Tee den Zustand der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein - und betonte dabei immer wieder Flicks Bedeutung für die Aufbruchstimmung nach schwarzen Jahren mit WM- und EM-Enttäuschung. Man spüre einen "positiven Geist" und eine "unheimliche Freude". Dies sei "ein großes Verdienst von Hansi und seinem Team, die diese Euphorie vermitteln", so der 53-Jährige.

Wenn Flicks Vorgänger Joachim Löw am 11. November beim Qualifikationsspiel in Wolfsburg gegen Liechtenstein offiziell verabschiedet wird, dann soll das WM-Ticket durch zwei Siege am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen Rumänien und drei Tage später in Skopje gegen Nordmazedonien schon gelöst sein. "Wir wollen zurück an die Weltspitze", sagte Bierhoff, "da zählt jedes Spiel."

Und der Trainer. Es bedürfe neuer Wege, stellte der Europameister von 1996 fest: "Und die geht der Hansi." Die Last vom Ende der Löw-Ära ist weg. Oder wie Bierhoff es ausdrückte: "Wir schleppen kein Päckchen aus der Vergangenheit mit." Flicks "klare Philosophie" und seine "Akribie fürs Detail" sollen am Ende dafür sorgen, dass die Nationalmannschaft wieder "Begeisterung bei den Fans hervorruft".

DFB: Flick sorgt für Begeisterung und positiven Aufschwung

Mögliche Störfaktoren will Bierhoff im Keim ersticken. Für die Zukunft sei es die klare Devise des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), dass die Spieler auch wieder für Autogramme und Selfies mit den Anhängern zur Verfügung stehen. Bei der Ankunft in Hamburg hatte es für Irritationen gesorgt, dass einzig Antonio Rüdiger sich für die wartenden Fans Zeit genommen hatte. "Es ist natürlich noch viel Unsicherheit da", erklärte Bierhoff mit Blick auf die Corona-Situation.

Die Spieler verspüren ebenfalls die von Bierhoff wortgewaltig beschriebene Begeisterung. Auch wenn die ersten Gegner unter Flick "nicht aus der obersten Kategorie" waren, wie Thomas Müller sagte, "gehen wir mit einem positiven Aufschwung in die Spiele". Dieser müsse jetzt "fortgesetzt werden". Da dürften auch "keine persönlichen Befindlichkeiten oder Ego-Spielchen stören".

Denn den Verantwortlichen rund um die DFB-Auswahl ist klar: Viel Zeit bleibt nicht. Im November endet die WM-Qualifikation, für den März sucht Bierhoff zwei starke Testgegner. Vier Nations-League-Spiele im Juni und zwei im September folgen, dann steht auch schon die Winter-WM in Katar (ab 21. November 2022) vor der Tür. "Das wird ein besonderes Jahr", sagte Bierhoff angesichts des ungewöhnlichen Turnier-Termins: "Das erschwert die Arbeit der Trainer." Zumal für den Wüsten-Trip wegen der kurzen Abstellungsfrist nur eine Woche Vorbereitungszeit bleibt. "Da können wir vielleicht gerade noch ein Spiel reinquetschen", sagte Bierhoff.

Die Planungen für die WM sollen von Dezember bis März "intensiviert und finalisiert" werden. Alles wird dem Erfolg in Katar untergeordnet. Oder wie es Hesse formulieren würde: "Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten."

