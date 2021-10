Kai Havertz gab nach der gelungenen WM-Qualifikation hohe Ziele aus, Timo Werner lobte und dankte Hansi Flick nach seinem fünften Tor im fünften Spiel unter dem ehemaligen Bayern-Coach.

Der 25 Jahre alte Angreifer vom FC Chelsea war in den Augen der internationalen Medien mit seinem Doppelpack der Garant für den klaren Erfolg im achten Gruppenspiel, durch den die Mannschaft sich als erstes europäisches Team ein Ticket nach Katar gesichert hat.

Die Pressestimmen zur gelungenen WM-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft.

Deutschland

BILD: "Havertz und Werner schießen Deutschland zur WM. Zwei Chelsea-Stars machen die WM klar! Deutschland schlägt Nordmazedonien 4:0 und qualifiziert sich damit für die Weltmeisterschaft 2022 im Wüstenstaat Katar. Möglich wird das vorzeitige Lösen des WM-Tickets durch den Sieg der Rumänien über Armenien (1:0)."

Süddeutsche.de: "Erster in Katar: Die deutsche Fußball-Nationalelf qualifiziert sich beim 4:0 gegen Nordmazedonien als erster Verband der Welt für die WM 2022. Ausschlaggebend sind eine späte Leistungssteigerung - und Hansi Flicks spezielles Förderprogramm."

Spiegel: "Deutschland qualifiziert sich für die WM in Katar - Anspruch erfüllt: Nach dem siebten Erfolg im achten Gruppenspiel haben sich die deutschen Fußballer die Teilnahme an der WM im kommenden Jahr in Katar gesichert. Gegen Nordmazedonien traf Timo Werner doppelt."

Kicker.de: "4:0 in Nordmazedonien: Bei der DFB-Elf platzt in Durchgang zwei der Knoten. Die deutsche Nationalmannschaft hat das Ticket für die WM 2022 gelöst. Dank eines 4:0 in Nordmazedonien, bei dem die Tore allesamt in der zweiten Hälfte fielen, kann der DFB fest für das Turnier in Katar planen."

Spox.com: "Nordmazedonien - Deutschland 0:4: Werner-Doppelpack! Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für die WM 2022 qualifiziert. Nach dem souveränen 4:0 (0:0) in Nordmazedonien ist der Elf von Hansi Flick der erste Platz in der Qualifikationsgruppe J nicht mehr zu nehmen."

Focus.de: "Deutschland revanchiert sich bei Nordmazedonien und löst das WM-Ticket: Hurra, wir fahren nach Katar! Deutschland löst das WM-Ticket und revanchiert sich bei Nordmazedonien für die Blamage im März. Mit 4:0 gewinnt das DFB-Team von Hansi Flick deutlich in Skopje. Timo Werner ist der überragende Mann."

England

BBC Sport: "Havertz und Werner treffen. Starke Deutsche sind die Ersten, die sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Deutschland ist das erste Team, das neben Gastgeber Katar bei der WM 2022 antritt - mit einem hohen Sieg in Nordmazedonien."

Frankreich

L'Équipe: "Deutschland, erstes europäisches Land für die WM 2022 qualifiziert. Durch den Sieg in Nordmazedonien (4:0) in Kombination mit der Niederlage Armeniens in Rumänien (0:1) qualifiziert sich Deutschland als erstes Land mit dem Gastgeberland Katar für die WM 2022."

Spanien

AS: "Deutschland löst das Ticket nach Katar. Deutschland qualifiziert sich durch den Sieg gegen Mazedonien und die Niederlage Armeniens in Rumänien als erstes europäisches Team für die WM in Katar. Im Spiel gegen Mazedonien waren sie klar überlegen, die Tore fielen erst in der zweiten Hälfte."

Mundo Deportivo: "Deutschland gewinnt deutlich und qualifiziert sich als erste Nation für die Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Hansi Flick sichert sich neben Katar als erste Mannschaft ihren Startplatz."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Poker in Nordmazedonien: Timo Werner führt Deutschland mit einem Doppelpack an, die zwei Spiele vor Schluss das Ticket nach Katar buchen - auch wegen des KOs von Armenien in Rumänien."

Österreich

Kurier.at: "Deutschland löst in Skopje das WM-Ticket für Katar. Salzburgs Karim Adeyemi kam beim 4:0 gegen Nordmazedonien als Joker und bereitete den vierten Treffer durch Musiala vor."

Kronen Zeitung: "Deutschland spaziert souverän zur WM-Teilnahme. Deutschlands Nationalmannschaft hat am Montag als erstes Team neben Gastgeber Katar die Teilnahme an der WM 2022 fixiert. Der vierfache Weltmeister gewann auswärts gegen Nordmazedonien dank vier Treffern in der zweiten Hälfte mit 4:0 und ist damit in der WM-Qualifikationsgruppe J schon zwei Runden vor Schluss nicht mehr von Platz eins zu verdrängen."

Schweiz

Blick: "Werner schießt Deutschland zuer WM: Deutschland qualifiziert sich für die WM 2022 in Katar. Kroatien patzt gegen die Slowakei."

