"Ich hätte Mario Balotelli aufgeboten", sagte die Mutter des Nationalcoaches: "Er hat eine unglaubliche physische Stärke und vor dem Tor kann ihn niemand aufhalten."

Mancini hatte den 31-jährigen Stürmer zwar im Januar für sein 35-köpfiges Aufgebot für ein dreitägiges Trainingscamp im Vorfeld der WM-Playoffs, aber letztlich nicht für das Duell gegen Außenseiter Nordmazedonien nominiert.

Balotelli, der sein letztes Länderspiel im September 2018 absolvierte, hatte in jüngerer Vergangenheit mit guten Leistungen beim türkischen Erstligisten Adana Demirspor auf sich aufmerksam gemacht. In 25 Ligaspielen gelangen dem Ex-ManCity-Star elf Tore und vier Assists.

Mancini setzte stattdessen in der Offensive einmal mehr auf Ciro Immobile und Co., die allerdings von den 32 Schüssen keinen im Tor der Nordmazedonier unterbringen konnten. Der Ausgang ist bekannt: Italien kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich durch Aleksandar Trajkovski und verlor sensationell 0:1 . Damit verpassten die Azzurri zum ersten Mal überhaupt zweimal in Folge eine Weltmeisterschaft.

Mama Mancini kritisiert Jorginho und Donnarumma

Doch Mama Mancini machte dafür nicht nur ihrem Sohn einen Vorwurf, sondern nahm sich auch gewisse Spieler zur Brust. "Unglücklicherweise kommen uns Fehler wie die von Jorginho teuer zu stehen", so Puolo. Der Chelsea-Star hatte in den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen im September und November 2021 gegen die Schweiz jeweils einen Elfmeter verschossen. Beide Partien endeten Unentschieden (0:0, 1:1) was schließlich dazu führte, dass Italien überhaupt erst in die Playoffs musste.

Auch Gianluigi Donnarumma machte in ihren Augen nicht die beste Figur. "Nordmazedonien hatte nur einen Schuss, vielleicht hätte er den halten können", sagte Puolo: "Aber es ist nutzlos, jetzt darüber zu reden."

Stattdessen müsse der viermalige Weltmeister Italien jetzt nach vorne blicken: "Es hätte natürlich besser laufen können, aber so ist Fussball. Manchmal laufen die Spiele für dich, manchmal nicht."

