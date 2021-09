Ein Einsatz des Italien-Legionärs im Heimspiel am kommenden Sonntag in Stuttgart gegen Tabellenführer Armenien und drei Tage später in Reykjavik gegen Island (beide 20:45 Uhr) ist damit unsicher.

Thomas Müller hatte wegen einer Adduktoren-Verletzung das Team-Quartier bereits verlassen müssen.

