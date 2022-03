"Wir werden einen guten Matchplan haben und sehr unbequem sein", betonte der frühere Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Es gehe in solchen Spielen "nicht nur um Qualität, sondern auch um Teamspirit, mentale Stärke, Resilienz, um Willen - und ums Publikum", erklärte Kuntz: "Wenn wir es schaffen sollten, hier und da Gräben aufzutun, wären wir sicher einen Schritt weiter."

Spieler wie Ronaldo seien auch "ihre eigenen Ich-AGs", für deren Vermarktung eine WM-Teilnahme "extrem wichtig" sei. "Und deshalb wird sich Cristiano Ronaldo gegen uns auch extrem anstrengen.

Ad

Aber: "Das macht den Druck für ihn nicht geringer", sagte Kuntz. Man dürfe aber nicht unterschätzen, "in welcher Weise Ronaldo sich in so einem Spiel konzentrieren kann".

Premier League Rangnick-Nachfolger gefunden? United nimmt Kontakt zu Trainerkandidat auf VOR EINER STUNDE

An seinen ersten Sieg mit der Türkei in der WM-Qualifikation in Lettland (2:1) denkt Kuntz gerne zurück. Als seine Tränen im Fernsehen gezeigt wurden, "musste der Reporter mitheulen. Er meinte: 'Das gibt's doch nicht, dass ein Deutscher nach nur zwei Spielen Tränen für unser Team vergießt.' Das hat mich richtig gerührt."

Das könnte Dich auch interessieren: Komplizierter Playoff-Modus: So fahren Ronaldo, Zlatan und Co. doch noch zur WM

(SID)

Xavi genießt Clásico-Triumph: "Wir werden feiern"

2. Bundesliga Rückschlag im Aufstiegsrennen: Massiver Corona-Ausbruch bei Darmstadt VOR 2 STUNDEN