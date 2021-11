Kerem Aktürkoglu (11.), Halil Dervisoglu (38./41), Merih Demiral (65.), der Ex-Darmstädter Serdar Dursun (81.) und Mert Müldür (84.) trafen für die Kuntz-Elf, die nun mit der um einen Treffer besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Norwegern auf Rang zwei liegt.

Am Dienstag gastieren die Türken am letzten Spieltag in Montenegro.

Norwegen kam ohne Supertalent Erling Haaland gegen Lettland nicht über ein 0:0 hinaus.

Vor dem Anpfiff machten die Skandinavier mit einem Transparent erneut auf die Menschenrechtslage in Katar aufmerksam.

Die Norweger treffen in drei Tagen in Rotterdam auf die Niederlande.

(SID)

