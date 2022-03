Ein Teil der Einnahmen aus der Partie im Hampden Park soll nach Angaben des schottischen Verbandes der UNICEF-Hilfe für die Ukraine zugute kommen.

"Wir haben bereits etwa 33.000 Tickets verkauft, darunter 4.500 an polnische Fans", sagte Ian Maxwell, Geschäftsführer des schottischen Verbandes: "Je mehr Zuschauer kommen, desto mehr Geld können wir natürlich für UNICEF und für alle in der Ukraine sammeln".

Das für Donnerstag geplante Spiel gegen die Ukraine wurde wegen des russischen Angriffs verschoben, es soll nun zwischen dem 2. bis 14. Juni nachgeholt werden. Angesichts der Lage in der Ukraine sei es ihm aber "unangenehm" darüber nachzudenken, ob und wie die Partie für die WM-Qualifikation durchgeführt werden könnte, sagte Maxwell. "Es fühlt sich nicht richtig an", darüber nachzudenken, sagte er: "Weil du in erster Linie willst, dass der Konflikt aufhört und du willst, dass alles, was da drüben passiert, aufhört."

Der Sieger des Halbfinales zwischen Schottland und der Ukraine soll gegen den Sieger der Partie Wales gegen Österreich um ein WM-Ticket spielen.

