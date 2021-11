Die Iberer könnten aber am Donnerstagabend mit einem Sieg in Griechenland vorbeiziehen und dann am Sonntag ins entscheidende direkte Duell um den Gruppensieg in Sevilla gehen.

Chwitscha Kwarazchelia von Rubin Kasan wurde mit seinem Doppelpack (61./78.) zum Held der Georgier, die zuvor nur einen Sieg in der laufenden Qualifikations-Runde gefeiert hatte.

Der 40 Jahre alte Ibrahimovic, der erstmals seit März im Nationaltrikot auflief, war im Frühjahr nach fünf Jahren ins Team der Blagult zurückgekehrt, danach fehlte er unter anderem bei der EM 2021 verletzungsbedingt.

Erst plagte ihn eine Knieblessur, danach verhinderte eine Achillessehnenreizung seinen 119. Einsatz für sein Land.

Russland feiert Kantersieg gegen Zypern

Derweil löste Russland seine Pflichtaufgabe gegen Zypern bravourös. Mit einem 6:0 (1:0)-Sieg erhöhte der Gastgeber der WM 2018 am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation den Druck auf Vizeweltmeister Kroatien. Durch diesen Kantersieg bauten die Russen die Tabellenführung in Gruppe H vor Kroatien vorerst auf fünf Punkte aus.

Die Kroaten dürfen am Abend auf Malta nicht patzen, um am Sonntag beim Spiel in Split gegen die Russen noch die Chance auf das direkte Ticket zu haben. Bestimmender Mann bei den Russen war der Petersburger Lokalmatador Alexander Jerochin, der in der vierten Minute den ersten und in der 87. den letzten Treffer erzielte.

