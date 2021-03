Favorit in Gruppe C ist der viermalige Weltmeister Italien, der zum Auftakt gegen Nordirland spielt (20.45 Uhr).

Dänemark mit den Bundesliga-Profis Thomas Delaney und Yussuf Poulsen setzte sich in Tel Aviv vor 5000 Zuschauern dank der Treffer von Martin Braithwaite (13.) und Jonas Wind (67.) durch. Bei Israel stand der Hoffenheimer Munas Dabbur in der Anfangsformation. In Gruppe F spielt am Abend (20.45 Uhr) auch noch Schottland gegen Österreich.

Als Sancho-Ersatz? Borussen-Zweikampf um griechisches Talent

WM-Qualifikation "Alarmphase eins" läuft schon: Oranje fürchtet bitteres déjà-vu VOR 7 STUNDEN

WM-Qualifikation Fehlstart für Weltmeister Frankreich - Haaland menschelt VOR 21 STUNDEN