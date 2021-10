Die Erwartung war riesig, die Enttäuschung zumindest groß. Das konnte Stefan Kuntz nach seinem Einstand als Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft schwarz auf weiß in der Zeitung lesen. "Der deutsche Impfstoff hat nicht gewirkt", titelte Fanatik nach dem 1:1 gegen Norwegen. Die Aussichten auf die Qualifikation zur WM in Katar sind weiter gesunken, aus dem "kleinen Wunder", das es laut Kuntz brauchte, ist ein größeres geworden.

Um das zarte Pflänzchen Hoffnung überhaupt am Leben zu halten, braucht der frühere deutsche U21-Erfolgscoach mit der Türkei am Montag (20.45 Uhr) in Lettland unbedingt einen Sieg. So wie bei den weiteren Quali-Spielen im November gegen Gibraltar und Montenegro. Doch damit ist es nicht einmal getan: Nur wenn Norwegen in den letzten drei Partien einmal verliert, gibt es für Kuntz (58) und sein Team überhaupt noch eine Chance auf die Wüsten-WM.

Zum Schlüsselspiel könnte dabei die Begegnung der Skandinavier am letzten Spieltag (16. November) in den Niederlanden werden. So weit darf Kuntz jedoch nicht nach vorne schauen, die offensichtlichen Mängel seiner eigenen Auswahl beschäftigen ihn. "Es ist noch Unsicherheit in der Mannschaft, es fehlt das Selbstvertrauen", sagte Kuntz: "Wenn dann noch die Kraft nachlässt, ist nicht ganz zu verhindern, dass Norwegen zu Chancen kommt."

Dabei hatte in Istanbul vor den frenetischen Fans alles so gut begonnen für Kuntz. Nach acht Minuten traf Kerem Aktürkoglu zur Führung, virtuell stand die Türkei plötzlich auf Platz zwei der Gruppe G, der für die Play-offs reicht. Doch Norwegen, das auf Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland verzichten musste, glich durch Kristian Thorstvedt (41.) aus. "Wir haben eine tolle Gelegenheit verpasst", schrieb die Zeitung "Hürriyet" am nächsten Tag enttäuscht.

Kuntz hat mit der Türkei viel Arbeit vor sich

Für "Aksam Spor" sind bereits alle WM-Träume "geplatzt" , doch so weit ist es noch nicht. Allerdings wird bereits die Partie in Lettland alles andere als ein Selbstläufer. Im Hinspiel im Atatürk Stadion in Istanbul, damals noch unter Trainer Senol Günes, verspielte die Türkei eine 3:1-Führung. Es war ein herber Rückschlag nach dem furiosen Auftakt in die Qualifikation mit Siegen über die Niederlande (4:2) und Norwegen (3:0) - und der Anfang von Günes' Ende.

Bei der EM schied die Türkei mit null Punkten und nur einem Tor aus, in den Niederlanden setzte es im September eine 1:6-Klatsche. Auf Kuntz wartet viel Arbeit, viel Zeit hat er nicht. Kuntz sagte der "BamS":

Meinen Trainingsanzug habe ich die letzten Tage nur zum Schlafen ausgezogen."

Das wird noch eine Weile so bleiben - zumindest solange noch die Chance auf die WM-Teilnahme besteht.

