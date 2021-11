Stefan Kuntz flachste mit Regisseur Hakan Calhanoglu, knuddelte seinen Kapitän Burak Yilmaz und verbreitete auch sonst beste Laune und Optimismus im Camp der türkischen Nationalmannschaft. Mit der nötigen Leichtigkeit und einem Plus an Teamgeist will der 59-Jährige seine neue Mannschaft doch noch zu einer Punktlandung in der WM-Qualifikation führen.

"Vor allem auf das Thema Selbstvertrauen und Teambuilding lege ich großen Wert", sagte der frühere Erfolgscoach der deutschen U21 und Europameister von 1996 vor dem spannenden Schlussspurt in der Gruppe G. Die Türkei geht die beiden abschließenden Partien in Lauerstellung mit 15 Punkten hinter Norwegen (17) und den Niederlanden (19) an.

Im Rennen um Platz zwei, der zur Teilnahme an den Play-offs um die Katar-Tickets berechtigt, sind die Chancen der Türken durchaus reell. Denn die Norweger müssen ohne ihren Topstar Erling Haaland im Gruppenfinale am Dienstag noch in den Niederlanden antreten. Die "Wikinger" haben aktuell neben dem Punktevorsprung gegenüber Kuntz' Team auch die um fünf Treffer bessere Torbilanz.

Also gilt es für die Türken schon am Samstag (18:00 Uhr) gegen Fußball-Zwerg Gibraltar zu liefern und anschließend in Montenegro nachzulegen. "Gegen Gibraltar müssen wir gewinnen und so viele Tore wie möglich erzielen", sagte Kuntz, der auf seinen formstarken Flügelspieler Cengiz Ünder verzichten muss: "Denn jeder Treffer erhöht den Druck auf unsere Gegner. Das muss unsere Denkweise sein."

Kuntz fördert Teambuilding-Maßnahmen

Kuntz' hatte seinen kniffligen Job erst im September übernommen und für ihn wäre es "ein kleines Wunder", noch den Sprung auf Rang zwei der WM-Quali zu schaffen. Sein Engagement ist bis 2024 angelegt, auch die EM in seiner Heimat Deutschland hat der gebürtige Saarländer bereits im Hinterkopf.

Aktuell legt Kuntz noch die Basis für erhoffte Erfolge und vermittelt dem Team seine Vorstellungen eines erfolgsfördernden Miteinanders. Dazu zählt für den einstigen Bundesliga-Torschützenkönig, der laut Milliyet per Privatunterricht Türkisch lernt, auch ein gemeinsamer Austausch beim Mittagessen. Smartphones sind dabei tabu und alle Spieler bleiben sitzen, bis der letzte seinen Teller leergefuttert hat.

