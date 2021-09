Noch vor Mitternacht Ortszeit verließ der Tross der deutschen Nationalelf Reykjavík, reiste vom Flughafen Keflavík zurück nach Frankfurt, die Bayern-Profis dann in den frühen Morgenstunden weiter nach München. Die England-Legionäre flogen von der einen zur anderen Insel.

Im Gepäck nach dem souveränen 4:0 bei den tapferen Isländern drei Punkte , insgesamt neun nach den drei Partien in der WM-Qualifikation, gutes Gefühl in den Köpfen inklusive – nicht dieses Emotionschaos wie zuletzt nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM als man in England 0:2 verlor und mit dem Abschied von Bundestrainer Joachim Löw nach 15 Jahren eine Ära mit Fragezeichen und Unklarheit endete.

Auch nicht wie im März diesen Jahres als das DFB-Team nach zwei Erfolgen gegen Island (3:0) und in Rumänien (1:0) völlig unerwartet das auch als Easy-going-Match eingeplante Heimspiel gegen Nordmazedonien mit 1:2 verlor.

Mit den elf Tagen, die der neue Bundestrainer Hansi Flick nun seit der Zusammenkunft der Nationalelf am 29. August gearbeitet hat, sind rund um die Mannschaft nicht nur weiche Faktoren wie Selbstvertrauen Zuversicht und ein Miteinander zurückgekehrt, sondern auch das Wichtigste: die sportliche Konstanz dank spielerischer Beständigkeit.

Drei Spiele, neun Punkte - Auftrag erfüllt

"Ich habe den Spielern gesagt: Ihr könnt mit breiter Brust zu euren Vereinen gehen, versucht dort genauso Leistung abzurufen." Denn, so Flick am späten Abend in Reykjavík: "Wir haben neun Punkte geholt, das war unser Ziel."

Auftrag erfüllt. Mehr noch: "Die Art und Weise, wie wir spielen, ist ein Schritt nach vorne", erklärte der ehemalige Bayern-Trainer, "natürlich ist noch nicht alles bei hundert Prozent, aber das kann man auch nicht erwarten. Ich bin eigentlich trotzdem rundum zufrieden."

Zugegeben, angesichts der Gegner handelte es sich bei den drei ersten Flick-Spiele um Pflichtaufgaben. Dennoch: Die erste Mission der Ära des neuen Bundestrainers kann als gelungen abgehakt werden: Holpriger Start gegen Liechtenstein (2:0), Spektakel gegen Armenien (6:0) - und eben die abgeklärte Machtdemonstration in Island.

Serge Gnabry, vom Stadionsprecher als "Sergej" bezeichnet, sowie Antonio Rüdiger, Leroy Sané und der über weite Strecken des Spiels grotesk glücklose Timo Werner trafen für die Gäste. Damit ist die deutsche Nationalelf nach sechs Spieltagen als Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf Armenien auf dem besten Wege, sich das Direkt-Ticket für die Teilnahme an der Winter-WM 2022 in Katar zu sichern.

"Wir sind sehr, sehr happy mit der Entwicklung"

Zwei Säulen stehen für den positiven Neuanfang: Die neue, aggressive Spielidee mit frühem Pressingdruck auf die Gegner sowie die Variabilität in der Offensive (Gnabry und Werner trafen insgesamt je drei Mal, Sané zwei Mal, dazu Marco Reus und Talent Karim Adeyemi).

"Es war wichtig, nachzulegen, wir wollten das Spiel wieder bestimmen, Chancen herausspielen und Tore machen - das hat die Mannschaft gut gemacht. Sie hat die Idee, wie wir spielen wollen, hervorragend interpretiert und versucht, hohe Ballgewinnen zu erzielen, da ist der Weg zum Tor etwas näher", erklärte Flick und sagte: "Wir sind sehr, sehr happy mit der Entwicklung, die wir genommen haben."

Ein Turnaround in nur drei Spielen, ein Stimmungsumschwung in nicht einmal zwei Wochen: die von Flick vor dem Beginn des Lehrgangs heraufbeschworene Aufbruchstimmung ist da. Wie auch das gute Hansi-Gefühl, das die acht nominierten Bayern-Spieler (Thomas Müller fiel jedoch kurzfristig wegen einer Adduktorenverletzung aus) von der Zeit an der Säbener Straße mit 19 Monaten und sieben Titeln kannten. Die anderen Nationalspieler nur vom Hörensagen. Nun haben sie erstmals die neue Wohlfühlzone à la Flick kennengelernt.

"Ich glaube, dass die Mannschaft das mal gebraucht hat: drei Spiele, drei Siege, die letzten beiden mit sehr großer Überzeugung. Das tut gut und gibt Vertrauen in die eigene Stärke“, meinte der Architekt des Umschwungs.

Was noch besser werden kann - und muss

Die Nationalelf macht wieder Spaß – zunächst den Akteuren. Ob sie auch den Fans wieder restlos Freude bereitet, wird sich erst zeigen, wenn die Gegner größere Kaliber sind. Spätestens bei der Katar-WM in etwas mehr als 14 Monaten. Flick kann nun zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben blicken. Im Oktober geht es für das DFB-Team zunächst mit einem Heimspiel in Hamburg gegen Rumänien (8.10.) weiter, drei Tage darauf will man in Nordmazedonien Revanche nehmen für die Heimspiel-Pleite im März.

"Ein paar Dinge werden wir das nächste Mal versuchen, noch besser zu machen", meinte er trotz der Erleichterung über die drei Punkte. Und zwar? Der 56-Jährige: "In der Präzision beim letzten Pass, in der Entschlossenheit vor dem Tor, um in voller Überzeugung zum Abschluss zu kommen."

Flick will mehr. Aber wie sagte er auf seiner ersten Pressekonferenz in Stuttgart? "Ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin."

