Der 27-Jährige ist erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, daher will er sich in den Spielen gegen Island am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im Eurosport Liveticker ), in Rumänien und gegen Nordmazedonien unbedingt festbeißen. "Mein EM-Traum ist sehr, sehr groß", betonte er: "Mein Ziel ist, dabeizubleiben und an meine guten Leistungen anzuknüpfen."