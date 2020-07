Gastgeber Katar wird am 21. November 2022 um 13:00 Uhr Ortszeit (11:00 Uhr MEZ) die Fußball-WM im Wüstenstaat eröffnen. Schauplatz der Begegnung ist das 60.000 Zuschauer fassende al-Bayt-Stadion in Al Khor, etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha. Das geht aus dem Rahmenterminplan vor, den der Weltverband FIFA am Mittwoch veröffentlichte.

WM-Spiele am Vormittag, ein Endspiel am vierten Advent und eine drohende Terminhatz für die Fußball-Bundesliga: Die umstrittene Wüsten-WM 2022 in Katar hat am Mittwoch Formen angenommen. Der Weltverband FIFA veröffentlichte den Rahmenterminplan, der jedoch nicht nur lang ersehnte Antworten liefert, sondern auch viele Fragen aufwirft.

Fest steht nun, dass Gastgeber Katar das Turnier am 21. November 2022 um 13.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ) im al-Bayt-Stadion in Al Khor eröffnen wird.

Noch unklar ist, was der 21. November als Starttermin für die Bundesliga bedeutet. Für die Saison 2022/23 gibt es derzeit noch keinen Rahmenterminkalender. Fest steht allerdings, dass der Spielbetrieb für mehrere Wochen unterbrochen werden muss, die Saison demnach entweder früher starten oder später enden wird - oder beides.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte im Januar - vor der Coronakrise - bestätigt, dass es "mehrere Szenarien" für die Saison 2022/23 gebe. Der durchaus denkbare "Worst Case" wäre ein 17. Spieltag am 13. November. Bis zur WM blieben dann nur acht Tage, den Nationalspielern droht eine Terminhatz.

Bundesliga-Start im Juli?

DFL-Chef Christian Seifert hatte in der "Bild am Sonntag" zuletzt gesagt, dass die Bundesliga "voraussichtlich schon im Juli" starten werde. "Das wäre einer der frühesten Saisonstarts, den wir je hatten." Allerdings wird die Coronakrise auch auf den Kalender der Saison 2021/22 Auswirkungen haben. Die Folgen sind noch offen.

Fest stehen seit Mittwoch auch die Anstoßzeiten. Die Gruppenspiele werden demnach um 13.00, 16.00, 19.00 und 22.00 Uhr Ortszeit (11.00, 14.00, 17.00 und 20.00 Uhr deutscher Zeit) angepfiffen. Die WM-Gruppenphase dauert zwölf Tage mit jeweils vier Partien pro Tag - bei der WM 2018 in Russland waren es nur drei Begegnungen pro Tag gewesen.

Diese Straffung soll "einerseits den Mannschaften optimale Ruhepausen zwischen den Spielen ermöglichen und andererseits den Fans ein volles und spannendes Programm bieten", teilte die FIFA mit. Dank der kurzen Reisezeiten innerhalb Katars seien "keine Flugreisen" nötig.

Die letzte Runde der wie üblich gleichzeitig stattfindenden Gruppenspiele wird ebenso wie sämtliche Begegnungen der K.o.-Phase um 18.00 oder 22.00 Uhr Ortszeit angepfiffen. Das Finale steigt am 18. Dezember, dem in Deutschland vierten Advent, um 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) im 80.000 Zuschauer fassenden Lusail-Stadion.

Eine Besonderheit gibt es bei der Verteilung der Gruppenspiele auf die Stadien und die Anstoßzeiten. Weil die Interessen der Fans vor Ort und in den Heimatländern der betroffenen Teams berücksichtigt werden sollen, erfolgt diese erst nach der finalen Auslosung. Diese wird "voraussichtlich im Anschluss an das Fenster des internationalen Spielkalenders für Qualifikationsspiele im März 2022" stattfinden, teilte die FIFA mit.

