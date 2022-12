Bei Frankreich spricht alles von Kylian Mbappé und Olivier Giroud, Argentiniens Messias heißt Lionel Messi. Dass Luka Modric der beste Spieler Kroatiens ist und Marokko vor allem übers Kollektiv kommt, ist auch hinlänglich bekannt.

Bei der WM 2022 in Katar gibt es aber noch andere Spieler, unbesungene Helden quasi, die bei den vier Halbfinalisten den Unterschied ausmachen.

Ohne sie dürften Argentinien, Kroatien, Frankreich und Marokko wahrscheinlich nicht mehr vom WM-Titel träumen.

Eurosport.de stellt vier Spieler vor, deren Leistungen bei der WM zu wenig gewürdigt werden.

Alexis Mac Allister (Argentinien)

Ein ungewöhnlicher Name für einen Argentinier, der 23-Jährige irischer Abstammung ist jedoch ein Gaucho durch und durch. Bei der WM ist der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion noch ungeschlagen - Trainer Lionel Scaloni nahm ihn nämlich erst nach der 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien in die Startelf auf.

Seitdem läuft's: Mit Mac Allister auf der linken Seite eines Dreier-Mittelfelds spielte Argentinien in den folgenden Partien deutlich dynamischer. Beim 2:0 gegen Polen erzielte er kurz nach der Pause das wichtige 1:0 (46.). Der Mann aus La Pampa versteht sich gut mit Enzo Fernández und Rodrigo De Paul, die drei sind quasi die Herz-Lungen-Maschine der Albiceleste.

"Er hat Argentinien ins Gedächtnis zurückgerufen, wie man Fußball spielt", schrieb "La Nación" anerkennend über Mac Allister, der vermutlich gar nicht in Argentiniens Kader gestanden hätte, wären nur 23 statt 26 Spieler erlaubt gewesen. Vor Katar hatte er auch nur acht Länderspiele.

Als drittbester Balleroberer der Premier League im Mittelfeld nach Declan Rice (England) und Rodri (Spanien) spielte er sich in den Fokus.

"Er spielt eine fantastische WM, aber das wundert mich auch nicht, weil ich weiß, wie gut er für uns gespielt hat", meinte Brightons Joel Veltman vor dem Viertelfinale.

Und Mac Allister genießt jetzt einfach die Show. "Ich bin eigentlich immer ziemlich nervös vor den Spielen, aber bei der WM war das bisher ganz anders. Ich glaube, ich genieße das alles hier", sagte er kürzlich.

In Katar sorgt er auch in seiner Familie für Genugtuung. Sein Vater Carlos, einst Linksverteidiger, war 1994 nahe an einer WM-Teilnahme, wurde sogar ins offizielle Sticker-Album aufgenommen, dann aber nicht für Argentinien nominiert. "Jetzt will er, dass ich hier alles gebe", sagt Mac Allister junior.

Macht er das weiterhin so gut, dürfte BHA ihn nicht mehr lange halten können - Inter Mailand, Juventus Turin und Tottenham Hotspur haben bereits Interesse angemeldet.

Marcelo Brozovic (Kroatien)

Führerscheinverlust wegen Trunkenheit am Steuer, Meister-Foto mit Zigarette - bei Inter Mailand gab es schon das ein oder andere kleine Skandälchen um den kroatischen Mittelfeldspieler. Neben dem Platz Lebemann, würde der 30-Jährige auf dem Feld aber wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug für seine Farben kämpfen.

In Katar ist Brozovic in fünf Spielen bereits 71,95 Kilometer gelaufen - absoluter Top-Wert.

Im Achtelfinale gegen Japan stellte der zentrale Mittelfeldspieler mit 16,7 km Laufleistung in 120 Minuten sogar einen WM-Rekord auf - die vorherige Bestmarke hielt er selbst (16,3 km im Halbfinale gegen England 2018). Danach verwandelte Kroatiens rauchender Colt auch noch seinen Elfmeter souverän.

Die 470 gespielten Pässe des Mannes mit dem Bomben-Tattoo am Hals sind ebenso der Top-Wert aller noch im Turnier verbliebenen Spieler wie 519 "offers to receive", also Situationen, in denen sich Brozovic anbot.

Neben dem offensichtlich in den Jungbrunnen gefallenen Dejan Lovren, dem sich in jeden Ball werfenden Maskenmann Josko Gvardiol, dem elfmetertötenden Torwart Dominik Livakovic und dem nimmermüden Rechtsverteidiger Josip Juranovic gehört der Gelegenheitsraucher zu den Dauerbrennern bei den Kroaten - im wahrsten Sinne des Wortes.

Nach vier Partien über die volle Spielzeit nahm ihn Kroatien-Trainer Zlatko Dalic im Viertelfinale gegen Brasilien erst in der 114. Minute raus - Tank absolut leer gefahren. Nachdem er den ganzen Oktober mit einer Oberschenkelverletzung aussetzen musste, ist Brozovic bei der WM absolut topfit.

Antoine Griezmann (Frankreich)

Griezmann als "unsung hero" zu bezeichnen, überrascht vielleicht - doch der Star von Atlético Madrid spielte wirklich zuletzt eher unter dem Radar und fand nun erst, nach seinem fantastischen Viertelfinale gegen England (2:1) , breite Anerkennung.

Während sich beim Titelverteidiger fast alles um Top-Torjäger Kylian Mbappé und dem ebenfalls treffsicheren Olivier Giroud dreht, hat Griezmann bei dieser WM sich als Achter geradezu neu erfunden.

"Weißt du, dass du ein sehr guter defensiver Mittelfeldspieler wärst?", soll Nationaltrainer Didier Deschamps im Oktober 2019 zu seinem Stürmer gesagt und ihn damit zum Umdenken gebracht haben.

So ist sich der 31-Jährige bei dieser WM keiner Defensivaufgabe zu schade, wie er gegen England eindrucksvoll bewies, als er gemeinsam mit Aurelién Tchouaméni Jude Bellingham aus dem Spiel nahm. Als Laufwunder, Taktgeber und Pressingmaschine ist er das zuvor vielleicht fehlende Bindeglied zwischen Defensive und Offensive.

"Er interpretiert seine Rolle sehr intelligent und schafft ein Gleichgewicht", lobte Deschamps. Trotz aller taktischen Zwänge findet Griezmann immer noch genügend Zeit, um entscheidend zu wirken: drei Treffer bereitete er bereits vor, zwei davon gegen England.

Für Uruguays einstigen Stürmerstar Diego Forlan ist Griezmann "Frankreichs Schlüsselspieler", weil er Mittelfeld und Angriff "perfekt verbindet". Aus einem filigranen Feingeist ist ein Allrounder geworden. Griezmann stand in jedem (!) der jüngsten 72 Länderspiele Frankreichs auf dem Platz, seine neue Rolle hat er klaglos akzeptiert.

"Wir brauchen Balance", sagte er, "ohne eine gute Defensive gewinnst du kein großes Turnier." Da geht er doch lieber als bestes Beispiel voran.

Sofyan Amrabat (Marokko)

Der Name Amrabat ist Zuschauern noch von der WM 2018 ein Begriff - damals verteidigte Bruder Nordin rechts hinten bei den Löwen vom Atlas. Der jüngere Amrabat, Sofyan, kam beim knappen Vorrunden-Aus in Russland nur 14 Minuten zum Einsatz.

Mittlerweile haben sich die Vorzeichen im Hause Amrabat verändert. Während Nordin seit 2019 kein Länderspiel mehr absolvierte, ist Sofyan nun als zentraler Mann vor der Abwehr gesetzt und sozusagen das Paradebeispiel der nimmermüden, nie aufgebenden Marokkaner.

Bis zum Viertelfinale hat der Mittelfeldspieler vom AC Florenz keine Minute verpasst. Mit Azzedine Ounahi und Selim Amallah hält er im 4-3-3 den Offensivspielern den Rücken frei. Als erste Anspielstation im Aufbau und unerbittlicher Zweikämpfer gehört der Mann mit Glatze und Kinnbart zu den auffälligsten Akteuren Marokkos.

"Sportschau"-Experte Thomas Broich bezeichnete ihn wertschätzend als "Monster", mittlerweile ist auch der FC Liverpool auf die starken Leistungen des in den Niederlanden geborenen 26-Jährigen aufmerksam geworden.

Bevor Transferfragen wieder aktuell werden, will Amrabat mit Marokko bei der WM aber noch mehr. "Ich bin so stolz", sagte er nach dem Viertelfinal-Triumph gegen Portugal (1:0) : "Wir verdienen es im Halbfinale zu stehen, 1000 Prozent. Wie wir kämpfen, wie wir spielen, mit Herz für unser Land und unsere Leute - es ist einfach unglaublich."

