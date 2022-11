Heute fallen die Entscheidungen in der Gruppe C und der Gruppe D bei der Weltmeisterschaft in Katar.

Um 16:00 Uhr spielt Titelverteidiger Frankreich um Kylian Mbappé gegen Polen mit Robert Lewandowski. Parallel trifft Australien im Al-Janoub Stadium auf Dänemark.

Ad

Ab 20:00 Uhr fallen die Entscheidungen in der Gruppe C um Argentinien und Lionel Messi. Die Albiceleste trifft auf Polen. Parallel spielt Saudi-Arabien gegen Mexiko.

WM Mbappé der Held: Frankreich steht vorzeitig im WM-Achtelfinale UPDATE 26/11/2022 UM 17:56 UHR

Alle Informationen zur Übertragung der WM 2022 heute:

WM 2022: Australien - Dänemark live im TV

Das letzte Gruppenspiel in der Gruppe D zwischen Australien und Dänemark wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" halten die Rechte an dem Spiel von Christian Eriksen, Jesper Lindström und Co. gegen Australien.

WM 2022: Australien - Dänemark live im Stream

Der letzte Auftritt von Christian Eriksen, Jesper Lindström und Co. in der Gruppenphase wird im Livestream bei "MagentaTV" übertragen. Anpfiff zum Spiel zwischen Australien und Dänemark im Al-Janoub Stadium ist um 16:00 Uhr.

WM 2022: Australien - Dänemark live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Australien und Dänemark an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. bietet einen Liveticker zum-Gruppenspiel zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Spieler im Fokus: Kylian Mbappé - der Erbe von Messi und Ronaldo

WM 2022: Tunesien - Frankreich live im TV

Titelverteidiger Frankreich um Kylian Mbappé steht bereits im Achtelfinale. Um 16:00 Uhr trifft die Mannschaft von Didier Deschamps im Education City Stadium auf Tunesien und könnte den Gruppensieg in der Gruppe D klarmachen. Das "ZDF" überträgt die Begegnung zwischen Tunesien und Frankreich live im Free-TV.

WM 2022: Tunesien - Frankreich live im Stream

Zusätzlich zu der TV-Übertragung bietet das "ZDF" in der Mediathek einen Livestream zum Spiel Tunesien gegen Frankreich an. Auch bei "MagentaTV" seht ihr das letzte Gruppenspiel von den Bayern-Stars Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Dayot Upamecano live im Stream.

WM 2022: Tunesien - Frankreich live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Tunesien und Frankreich an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. bietet einen Liveticker zum-Gruppenspiel zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Spieler im Fokus - Lionel Messi: Der letzte Tanz von La Pulga

WM 2022: Saudi-Arabien - Mexiko live im TV

Das Spiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko bei der WM 2022 wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder "ARD" noch "ZDF" halten die Rechte an der Begegnung von Messi-Schock Saudi-Arabien.

WM 2022: Saudi-Arabien - Mexiko live im Stream

"MagentaTV" überträgt das Spiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko bei der WM 2022 im Livestream. Anpfiff im Lusail Iconic Stadium ist um 20:00 Uhr.

WM 2022: Saudi-Arabien - Mexiko live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. bietet einen Liveticker zum-Gruppenspiel zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Spieler im Fokus - Robert Lewandowski: Polens Lebensversicherung

WM 2022: Polen - Argentinien live im TV

Argentinien um Lionel Messi trifft im letzten Spiel in der Gruppe C auf Polen um Robert Lewandowski. Anpfiff im Stadium 974 ist um 20:00 Uhr. Das "ZDF" überträgt das Spiel zwischen Mitfavorit Argentinien und Polen live im Free-TV.

WM 2022: Polen - Argentinien live im Stream

Zusätzlich zu der TV-Übertragung bietet das "ZDF" einen Livestream zum letzten Gruppenspiel von Lionel Messi, Angel di Maria und Co. an. Auch "MagentaTV" überträgt das Spiel zwischen Argentinien und Polen um den früheren Bayern-Star Robert Lewandowski live im Stream.

WM 2022: Polen - Argentinien live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Polen und Argentinien an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. bietet einen Liveticker zum-Gruppenspiel zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Warum bockt der Bayern-Block? Badstuber erklärt den Grund

"Tut der Mannschaft einfach gut": Co-Trainer schwärmt von Füllkrug

WM Tunesien rennt vergeblich an: Australien wahrt Chance aufs Achtelfinale UPDATE 26/11/2022 UM 12:03 UHR