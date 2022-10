Football Australia forderte Katar zudem dazu auf, die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren.

Australien ist die erste teilnehmende Mannschaft, die das Gastgeberland in dieser Form kritisiert.

Ad

"Wir erkennen die erheblichen Fortschritte und Gesetzesreformen an, die in den letzten Jahren in Katar stattgefunden haben, um die Rechte der Arbeitnehmer anzuerkennen und zu schützen, und wir ermutigen alle Beteiligten, diesen Weg der Reform fortzusetzen", heißt es in der Erklärung.

Champions League Elfer nach Abpfiff vergeben: Drama um Atlético - Bayer hofft auf Trostpreis VOR 12 STUNDEN

Die Vergabe der WM nach Katar wird seit Jahren kritisiert. Zunächst ging es um die Schmiergelder, die bei dem Votum im Jahr 2010 geflossen sein sollen. Danach ging es um den Umweltaspekt, da die Endrunde aufgrund des Klimas in den Winter verlegt werden musste.

Katar wehrt sich gegen Kritik

In den vergangenen Jahren standen besonders die Menschenrechtslage, die Situation der Gastarbeiter und die Bedingungen für LGBT-Personen im Mittelpunkt.

Der Emir von Katar hatte die anhaltende Kritik am Gastgeber des bevorstehenden Turniers (20. November bis 18. Dezember) als "beispiellose Kampagne" inklusive "Erfundenem und Doppelmoral" gegeißelt.

Bei einer Fernsehansprache beklagte Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, dass noch kein Endrunden-Ausrichter derart heftig angegangen worden sei.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Brutale Bayern legen Barças Baustellen frei

(SID)

Nagelsmann erfreut über "perfektes Spiel" des FC Bayern

Champions League Abreibung zum Abschied: FC Bayern kocht Barça erneut ab VOR 12 STUNDEN