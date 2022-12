Nach der Partie waren die Protagonisten des WM-Favoriten, der bisher ein starkes Turnier mit sehenswerten Treffern gespielt hatte, reichlich bedient.

Kroatien - Brasilien: Die Stimmen

Thiago Silva (Brasilien): "Vielleicht hätten wir etwas konzentrierter spielen können. Wir sind normalerweise gut organisiert. Aber wir haben den Konter schlecht verteidigt und haben dann das Tor kassiert. So ist das Leben. Wir sind sehr traurig, aber wir müssen wieder aufstehen und weitermachen. Ich bin sehr stolz auf uns alle. Wir haben keine Worte. Wir versuchen, uns gegenseitig zu trösten. Es ist aber nicht das erste Mal in meinem Leben. Wenn man etwas unbedingt erreichen möchte, tut es sehr weh. Aber wir müssen den Kopf nach oben nehmen und nach vorne schauen."

Ivica Olic (Co-Trainer Nationalspieler Kroatiens): "Die Jungs haben das hervorragend gemacht und ihre Chancen genutzt. Wir wollten zur Halbzeit die Null halten und dann war klar, dass wir unsere Momente bekommen werden. Brasilien hatte auch Chancen, aber unser Torwart war gut dabei. Nach dem 0:1 zurückzukommen, war einfach geil." "Unser Zentrum mit Luka, Kovacic und Brozovic hatte das Spiel im Griff und sind verdient weitergekommen. Kroatien ist ein kleines Land, aber ein sehr großes Fußballland." "Als es zum Elfmeterschießen kam, wusste ich, dass wir das wieder schaffen werden. Wir haben einen Weltklasse-Torhüter für Elfmeter. Die Spieler, die geschossen haben, sind hervorragend und mutig. Alle Spieler wollten schießen. Das zeigt den Charakter dieser Mannschaft. Ich bin sehr stolz."

Naldo (Magenta-Experte): "Ich denke, die Enttäuschung ist sehr groß. Brasilien hat nicht so gut gespielt wie gegen Süd-Korea. Chapeau aber auch für Kroatien und ihre Mentalität. Sie haben immer daran geglaubt. Sie haben immer nach vorne gespielt. Modric war für mich auch der Schlüssel in dem Spiel. In der 1. Halbzeit war Neymar nicht im Spiel. Brasilien hat nach der Führung den Faden verloren."

Tabea Kemme (Magenta-Expertin): "Modric liest das Spiel. Er ist der Taktgeber. Brasilien hat die Leichtigkeit nicht ins Spiel bekommen. Kroatien stand Brasilien auf den Füßen. Sie haben auf den einen Moment gespielt in der Verlängerung. Das ist genial. Wenn wer etwas kann, dann Kroatien mit diesem Background. Luka Modric ist ein Routinier vom Feinsten. Er macht einfach seinen Job.

