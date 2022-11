Es war beileibe kein fußballerischer Augenschmaus, kein Offensiv-Feuerwerk, was die Zuschauer in Omans Hauptstadt Maskat von der deutschen Nationalmannschaft geboten bekamen.

Dementsprechend war der geneigte Zuschauer am Ende mit Blick auf das anstehende Turnier nicht unbedingt schlauer. Flick ließ sich hinsichtlich seiner Startelf zum Auftakt gegen Japan (Mittwoch, 14:00 Uhr im Liveticker ) nicht in Karten schauen, ließ etliche potenzielle Stammspieler wie Serge Gnabry, Jamal Musiala oder Niklas Süle über 90 Minuten auf der Bank.

Anders verhielt es sich bei den drei Spielern, die nominell infrage kommen, die einzig vakante Stelle als Stürmer einzunehmen: Kai Havertz sowie die beiden DFB-Neulinge Youssoufa Moukoko und Niclas Füllkrug bekamen allesamt Spielzeit eingeräumt. Nachhaltig empfehlen konnte sich jedoch nur einer – doch der dürfte zunächst draußen sitzen.

Wer die besten Chancen auf die Rolle des Mittelstürmers hat.

Kai Havertz (23 Jahre, FC Chelsea)

Havertz ist derjenige des Trios, der mit der größten Erfahrung auf internationalem Top-Niveau aufwartet. Im ersten Jahr nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea schoss "King Kai", wie er seitdem von den Chelsea-Fans genannt wird, die Blues zum Champions-League-Titel.

Der gebürtige Aachener glänzt vor allem mit enormer Flexibilität, kann nicht bloß an vorderster Front, sondern auch auf der Zehn (wie im letzten Test gegen den Oman) oder der Außenbahn eingesetzt werden. Allerdings: Flick scheint aufgrund der qualitativ hochwertigen Konkurrenz im offensiven Mittelfeld, dem so genannten Bayern-Block um Gnabry, Thomas Müller, Musiala und Leroy Sané, eher die Position im Sturmzentrum für Havertz vorzusehen.

Seit Flicks Übernahme kam er viermal in ebenjener Rolle zum Einsatz, insgesamt gelangen Havertz dabei drei Tore – zuletzt steuerte er in der Nations League im Londoner Wembleystadion einen Doppelpack gegen England bei ( Endstand 3:3 ).

Kai Havertz traf im Wembley doppelt Fotocredit: Getty Images

Ende September gab Havertz, der auch in seinem Verein vornehmlich als Neuner eingesetzt wird, zu verstehen, dass ihm eine mögliche Umstellung eher schwerfalle: "Natürlich fällt es mir auf der Zehn etwas schwerer, weil ich bei Chelsea in den vergangenen anderthalb Jahren eigentlich nur Mittelstürmer gespielt habe und das zwei verschiedene Rollen sind", sagte er dem "kicker".

Eigentlich ist Havertz eigentlich nicht der "klassische" Mittelstürmer, der über physische Komponenten ins Spiel kommt. Der 23-Jährige bringt andere Qualitäten mit, glänzt vor allem mit ansprechender Technik und Übersicht, gibt den "mitspielenden" Angreifer.

Dennoch: Die Kombination aus Erfahrung auf höchstem Niveau, längerer Zugehörigkeit in der A-Nationalmannschaft, Flicks Spielphilosophie und Flexibilität, dürfte Havertz die besten Startelf-Chancen haben.

Youssoufa Moukoko (17 Jahre, Borussia Dortmund)

Es hatte sich zuletzt zwar abgezeichnet, dass Moukoko schließlich in den 26-Mann-Kader für die WM berufen wurde, galt dennoch als Überraschung. Bis dato hatte der Youngster von Borussia Dortmund ausschließlich für die U-Nationalmannschaften gespielt, dass die erste Nominierung für die A-Auswahl gleich im größten Fußballturnier überhaupt münden würde, ließ den Angreifer jubeln: "Als ich meinen Namen gehört habe, war das unglaublich", sagte Moukoko bei "Sky".

Moukoko, der am Sonntag, am Tag des WM-Starts die Volljährigkeit feiert, hat sich die Berücksichtigung redlich verdient. Deutsche Mittelstürmer mit entsprechender Qualität sind bekanntlich rar, Moukoko, von seinen Teamkollegen "Mouki" genannt, spielte sich in den vergangenen Monaten mit guten Leistungen mehr und mehr in den Flick'schen Fokus.

Youssoufa Moukoko beim Länderspiel gegen den Oman Fotocredit: Getty Images

In 22 Pflichtspielen erzielte der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte sechs Treffer und trat darüber hinaus sechsmal als Vorlagengeber in Erscheinung. Den deutlich erfahreneren Anthony Modeste hat Moukoko längst auf die Bank verbannt. "Er macht einfach eine sehr gute Entwicklung und gibt der Mannschaft sehr viel", lobte Flick im Rahmen der Kaderbekanntgabe und führte aus: "Er ist schnell, quirlig und hat einen guten Abschluss. Wir freuen uns auf ihn."

Gegen den Oman kam Moukoko zu seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft. Eine Halbzeit lang durfte das Dortmunder Eigengewächs mitmischen, die meiste Zeit blieb der Youngster allerdings unauffällig. Einzig in einer Szene ließ er seine Qualitäten durchblitzen: Nach einer Flanke von David Raum nahm er den Ball aus der Luft, umkurvte noch einen Gegenspieler und hatte schließlich Pech, dass sein satter Abschluss an den Pfosten klatschte.

Für den Jüngsten im deutschen Team steht die WM ganz im Zeichen des Lernens. Moukoko ist voraussichtlich erst einmal kein Kandidat für die Startelf – sollte der viermalige Weltmeister allerdings strauchen, dringend Tore benötigen, könnte Moukokos Stunde als Joker schlagen.

Niclas Füllkrug (29 Jahre, Werder Bremen)

Zunächst wurden Niclas "Lücke" Füllkrug, der vor einigen Monaten mit Werder Bremen noch gegen Sandhausen und Heidenheim kickte, nur Außenseiterchancen eingeräumt. Trotz seiner Treffsicherheit zum Bundesligastart, ließen sich Argumente finden, die gegen eine Nominierung sprachen: Allen voran die nicht vorhandene internationale Erfahrung und der fehlende Beweis, dass Füllkrug auch konstant liefern kann.

Entgegen aller Contra-Punkte nahm Flick den Werder-Angreifer mit, die positiven Aspekte überwogen dann doch. Flick fehlte ein zweikampf- und kopfballstarker Mittelstürmer, einer, der als Wandspieler fungieren kann und reichlich Präsenz im Strafraum zeigt.

"Er hat das Momentum auf seiner Seite und macht es sehr gut. Ich habe auch lange mit Ole Werner (Bremen-Trainer, d. Red.) gesprochen und erfahren, wie er sich ins Team mit einbringt. Das ist alles sehr, sehr positiv", begründete Flick die Nominierung.

Er ergänzte: "Er ist einer, der ständig versucht, sich zu verbessern. Er gibt der Mannschaft das Vertrauen, dass immer noch was geht. Zudem ist er einer, der sich mit dieser Rolle - egal wie sieht letztendlich auch aussieht - gut identifizieren kann, weil er happy und froh ist, sich mit den Besten der Besten messen zu können."

Niclas Füllkrug Fotocredit: Getty Images

Allzu viel Eingewöhnungszeit scheint Füllkrug nicht zu benötigen, gleich bei seinem Debüt zeichnete er im Oman für den einzigen Treffer verantwortlich, zudem war er ein ständiger Unruheherd. "Man hat auf dem Platz gespürt, dass er eine Präsenz ist", sagte Flick im Nachgang bei "RTL".

Füllkrug ist die perfekte Ergänzung – er macht keinen Ärger, wenn er nicht in der Startelf steht, sondern fügt sich, er ist hochmotiviert, sollte es doch einmal auf ihn ankommen. Besonders, wenn es gegen tiefstehende Gegner geht, das DFB-Team mit der viel zitierten Brechstange zu Werke gehen muss, könnte Füllkrug zum fehlenden Puzzleteil avancieren.

