Fußball

"Bye Wales!" England-Fans verabschieden die Dragons nach Sieg im Bruderduell von der WM 2022 in Katar

England schickt Wales bei der WM in Katar mit einem deutlichen 3:0 im letzten Gruppenspiel nach Hause. Die Fans der Three Lions denken nun bereits an das Endspiel.

00:01:29, vor einer Stunde