"Ich bin aufs Feld gegangen, habe die Jungs zuerst getröstet und dann Messis Hand geschüttelt", sagte Devlin nach der Rückkehr in die Heimat.

Nachdem kein anderer Spieler nach dem Trikot des Argentiniers gefragt hatte, habe er einfach die Gunst der Stunde genutzt: "Ich wollte den anderen Jungs zuerst die Möglichkeit geben, keiner hat es gemacht, also dachte ich mir, warum nicht?"

Der Mut des Spielers in Diensten von Heart of Midlothian in der schottischen Topliga wurde belohnt. "Er (Lionel Messi, Anm. d. Red.) sagte: 'Ich sehe dich drinnen"", erklärte der Australier.

Nach dem Trikottausch der beiden Fußballer in den Katakomben verblüffte Devlin vor allem der Respekt des Argentiniers ihm gegenüber: "Ich weiß nicht, ob mein Shirt irgendwo in der Garderobe geblieben ist, aber ich war überrascht, dass er meines überhaupt genommen hat."

Bei dem Australier wird das Trikot von Messi auf jeden Fall einen besonderen Platz bekommen und unter den Augen seines Vaters gut bewacht sein: "Ich glaube, er wird es mich nicht mehr anfassen lassen", scherzte Devlin.

