Am Donnerstag, 01. Dezember, tritt Deutschland im dritten Gruppenspiel der WM 2022 in Katar gegen Costa Rica an. Anstoß ist um 20:00 Uhr MEZ.

deutsche Nationalmannschaft sind eindeutig. Das DFB-Team muss zum Abschluss der Gruppenphase gegen Costa Rica (20:00 Uhr im Die Voraussetzungen für diesind eindeutig. Das DFB-Team muss zum Abschluss der Gruppenphase gegen(20:00 Uhr im Liveticker ) unbedingt gewinnen, um den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen.

Spanien Schützenhilfe leistet. Die Furia Roja sollte Japan (20:00 Uhr im Gleichzeitig kann die Deutschen hoffen, dass im ParallelspielSchützenhilfe leistet. Die Furia Roja sollte(20:00 Uhr im Liveticker ) schlagen, damit die National-Elf in die K.o.-Runde einziehen kann. Ansonsten bräuchte die Mannschaft von Hansi Flick einen Kantersieg gegen Costa Rica.

Personell wird die spannendste Frage sein, ob Spanien-Held Niclas Füllkrug in der Startelf stehen wird. DFB-Co-Trainer Marcus Sorg ließ sich vor dem Spiel gegen "Los Ticos" noch nicht in die Karten schauen. Die Frage, ob Füllkrug bereits von Beginn spielen würde, käme noch "zu früh", sagte Sorg.

Eurosport-Experte Holger Badstuber sprach sich dagegen für einen Einsatz des "Vollblutstürmers" aus. "Auch wenn er kein Heilsbringer ist, hat er einen Lauf in der Bundesliga und mit seinem Treffer gegen Spanien hat er sich noch einmal belohnt. Niclas ist im Flow und den sollte man nicht unterbrechen", sagte der Ex-Nationalspieler.

Hier gibt es alle Informationen zum Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica bei der WM 2022 in Katar.

WM 2022: Deutschland - Costa Rica live im TV

Das WM-Spiel der deutschen Mannschaft um Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Jamal Musiala und Co. gegen Costa Rica wird live im Free-TV in der "ARD" übertragen.

WM 2022: Deutschland - Costa Rica live im Stream

Das Match zwischen Deutschland und Costa Rica wird live im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Auch die "ARD" begleitet die Begegnung der deutschen Nationalmannschaft in ihrer Mediathek im Livestream.

WM 2022: Deutschland - Costa Rica live im Ticker

Eurosport.de ist im Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica im WM 2022 in Katar. ist im Spiel zwischenim Liveticker mit von der Partie. Zudem lest Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Deutschland - Costa Rica live: Die Tabelle der Gruppe E

RANG TEAM SP TORE PKT 1. Spanien 2 8:1 4 2. Japan 2 2:2 3 3. Costa Rica 2 1:7 3 4. Deutschland 2 2:3 1

