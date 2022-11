Die sensationell starke EM, eine herausragende WM-Quali, die beiden jüngsten Siege in der Nations League gegen Frankreich: Sportlich startet Dänemark bei der Wüsten-Weltmeisterschaft für Viele als Geheimfavorit. Mindestens. Ihren vermeintlich größten Scoop landeten die Dänen im Vorfeld des Turniers aber außerhalb des Platzes.

So sorgte die Präsentation der WM-Trikots für mächtig Trubel. Die Skandinavier wollen bei der Weltmeisterschaft unter anderem in ganz in Schwarz gehaltenen Trikots auflaufen und damit ein Zeichen gegen die Ausbeutung von Arbeitern und die Menschenrechtsverletzungen setzen. Auf den Shirts, die auch ganz in Rot oder ganz in Weiß vertrieben werden, sind das Markenzeichen des Ausrüsters und das Verbandsemblem nur auf den zweiten Blick erkennbar.

Ad

Während die WM-Organisatoren das symbolträchtige Turniertrikot der Skandinavier harsch kritisierten, erwies es sich bei den Fans als absoluter Verkaufsschlager: Am Tag der Veröffentlichung wurden so viele davon verkauft wie noch nie in der Geschichte des Europameisters von 1992. Teile der Einnahmen spenden Ausrüster und Nationalmannschaft an die Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

WM Blatter gibt zu: WM-Vergabe an Katar "ein Irrtum" VOR 17 STUNDEN

"Dies ist ein weiterer Weg, um zu zeigen, dass wir einige Dinge an der Ausrichtung der Weltmeisterschaft in Katar nicht gutheißen", sagte Jakob Jensen, Geschäftsführer beim Dänischen Fußballverband DBU, dem Sender TV2. Das Shirt sei "ein Beitrag unter vielen" kritischen Zeichen der dänischen Auswahl mit Blick auf die Lage im Wüstenstaat, betonte der Funktionär.

EM-Halbfinale keine Eintagsfliege

Auch sportlich setzte das dänische Team im Vorfeld der WM so manches Zeichen. Wer glaubte, die Halbfinalteilnahme bei der letztjährigen Europameisterschaft sei eine Eintagsfliege, sah sich zuletzt eines Besseren belehrt.

Die WM-Qualifikation schloss die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand nach neun Siegen aus zehn Spielen mit 27 Punkten ab - zusammen mit Deutschland war es der beste Wert aller zehn europäischen Qualigruppen. Und auch in der Nations League ließ es Danish Dynamite zuletzt mit zwei Siegen gegen Weltmeister Frankreich krachen.

"Die Spieler wissen, was wir vorhaben. Und ich denke, wir sind in einer guten Position für die Weltmeisterschaft", sagte Hjulmand nach letzten Länderspielmaßnahme.

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit sei man "genau da, wo wir sein sollten". Nun, so der 50-Jährige, "heißt es nur noch Daumen drücken und hoffen, dass es den Spielern gut geht und sie im November fit und einsatzbereit sind".

In der Vorrunde von Doha trifft Dänemark am 22. November zunächst auf Tunesien, bevor es zum Kräftemessen mit dem französischen Titelverteidiger kommt. Abschließender Gegner in der Vorrundengruppe D ist am 30. November Australien. Ob die Dänen in einem der WM-Spiele tatsächlich als "wandelnder Trauerflor" (Ausrüster) ganz in Schwarz auflaufen, ist noch nicht bekannt.

Der Star: Christian Erkisen

Den 26. März 2022 wird Christian Eriksen wohl nie vergessen. Selbst Bondscoach Louis van Gaal applaudierte dem Dänen, als dieser 287 Tage nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der Fußball-EM erstmals wieder für sein Land auflief. Jetzt, weitere sieben Monate später, gehört Eriksen zum WM-Aufgebot der Skandinavier - und ist schon wieder einer ihrer großen Hoffnungsträger.

Die Bilder des EM-Dramas und die Erinnerungen an die bangen Minuten des 12. Juni 2021 sind in Dänemark noch immer präsent. An Eriksens Kampf um Leben und Tod, als er im Vorrundenspiel gegen Finnland wie vom Blitz getroffen kurz vor der Halbzeit zusammengesackt war. Notärzte kämpften minutenlang um sein Leben. Eriksen überlebte. Inzwischen ist ihm ein Defibrillator eingesetzt worden.

"Es gibt mal einen Tag, vielleicht zwei, an denen ich nicht daran denke. Länger nicht. Es ist ein Teil von uns geworden", sagte Nationalmannschaftskapitän Simon Kjaer einmal der Sport Bild.

Wie wertvoll der 30 Jahre alte Eriksen für sein Team (wieder) ist, bewies er zuletzt Ende September gegen Frankreich. 90 Minuten stand der Spielmacher von Manchester United auf dem Platz und führte seine Mannschaft gegen den Weltmeister zu einem 2:0-Erfolg.

Für die WM gilt Dänemark als heißer Geheimtipp - auch dank Eriksen.

Der Trainer: Kasper Hjulmand

Seit Kasper Hjulmand bei der dänischen Nationalmannschaft das Zepter schwingt, geht es nur in eine Richtung: bergauf. Den alten Putz und die damit einhergehende Erfolglosigkeit von 22 Jahren, in denen sich die Skandinavier entweder nicht für die großen Turniere qualifizierten oder aber schon nach der Vorrunde, spätestens in der ersten K.o.-Runde verabschiedeten, klopfte der frühere Mainz-Coach in Rekordzeit ab.

Dem EM-Märchen mit der Halbfinale-Teilnahme im Sommer 2021 folgte die fast perfekte WM-Quali. Der in der Bundesliga einst nach nur knapp acht Monaten Gescheiterte ist im Nachbarland längst ein gefeierter Trainerstar.

Doch die sportlichen Qualitäten sind nur eine Facette von Hjulmands Wirken bei Danish Dynamite. Noch viel höher wird dem 50-Jährigen sein feinfühliger Umgang mit dem tragischen Zusammenbruch von Christian Eriksen zu EM-Beginn in Kopenhagen angerechnet, als der Starspieler reanimiert werden musste und knapp dem Tod entkam.

"Kasper ist außergewöhnlich, das zeigt er, seit er bei uns ist. Er ist ein großartiger Trainer und denkt rund um die Uhr an Fußball", schwärmte Kapitän Simon Kjaer seinerzeit. Hjulmand habe aber auch gezeigt, "dass er viel mehr als das ist. Ich bin tief beeindruckt und dankbar, ihn als Trainer zu haben".

Der WM-Kader von Dänemark (bisher 21 Spieler fix)

Tor: Kasper Schmeichel (OGC Nizza), Oliver Christensen (Hertha BSC)

Abwehr: Daniel Wass (Bröndby IF), Rasmus Kristensen (Leeds United), Joachim Andersen (Crystal Palace), Simon Kjaer (AC Mailand), Andreas Christensen (FC Barcelona), Victor Nelsson (Galatasaray Istanbul), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Joakim Maehle (Atalanta Bergamo)

Mittelfeld: Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur), Thomas Delaney (FC Sevilla), Mathias Jensen (FC Brentford)

Angriff: Martin Braithwaite (Espanyol Barcelona), Andreas Skov Olsen (FC Brügge), Mikkel Damsgaard (FC Brentford), Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt), Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Kasper Dolberg (OGC Nizza), Andreas Cornelius (FC Kopenhagen)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mit Neymar vorneweg: Brasilien für "Hexa"-Jagd perfekt vorbereitet

(SID)

Container-Stadion als Highlight: Ein Rundflug über die WM-Spielstätten

WM WM: Müller bangt um Startelf-Platz - Reus läuft die Zeit davon VOR 18 STUNDEN