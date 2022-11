Niclas Füllkrug konnte sich vor Gratulanten kaum retten. Bundestrainer Hansi Flick umarmte seinen "Super-Joker", kein Mitspieler, der den Glücksritter der deutschen Nationalmannschaft nach dem Abpfiff nicht abklatschte oder herzte.

Der Traum vom fünften Stern lebt dank des Ausgleichstreffers des Torjägers von Werder Bremen - doch das Schicksal der DFB-Auswahl hängt nach dem 1:1 (0:0) gegen Angstgegner Spanien am seidenen Faden. "Gigantisch, was die Mannschaft heute geleistet hat", sagte Flick dennoch.

Ad

"Wir wollten unbedingt dieses Spiel ziehen, es ist wichtig, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir können mit einem guten Gefühl ins letzte Spiel gehen und hoffen, dass dann alles gut ausgeht", sagte Füllkrug, der in der 83. Minute zum Endstand traf.

WM Drei Dinge, die auffielen: Mehr als nur ein Lückenfüller VOR 38 MINUTEN

Im letzten Gruppenspiel gegen den Außenseiter Costa Rica am kommenden Donnerstag (20:00 Uhr im Liveticker ) muss die deutsche Mannschaft auf jeden Fall gewinnen - und zugleich auf Schützenhilfe der Spanier hoffen. Aber: "Das Wichtigste ist, wir leben noch", sagte Kapitän Manuel Neuer.

Die Stimmen zum WM-Kracher zwischen Deutschland und Spanien im "ZDF" und bei "MagentaTV":

Hansi Flick (Bundestrainer): "Wir haben ein hochinteressantes Spiel gesehen. Jeder ist auf seine Kosten gekommen. Jeder hat bedingungslos gefightet. Kompliment an die Mannschaft! Wir haben aber nur einen Schritt gemacht. Mit welcher Entschlossenheit er (Füllkrug; Anm. d. Red.) abzieht, hat uns einfach gutgetan. Wir hatten noch eine Großchance kurz vor Schluss, da müssen wir uns einfach belohnen. Diese Überzeugung kommt aber mit dem Selbstvertrauen. Wir sind eine Mannschaft. Auch wenn vieles anders zu lesen ist: Wir haben ein gutes Miteinander. Es ist gigantisch, was die Mannschaft heute geleistet hat. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Die Mannschaft hat eine gute Mentalität nach dem Rückstand gezeigt. Es sind Krieger auf dem Platz, die mit Herz spielen. Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Wenn wir diesen Aufwind mitnehmen - und wir noch mehr Selbstvertrauen bekommen - dann ist viel möglich. Japan war in der Vergangenheit, heute hat es gezählt. Von dem einen Punkt können wir uns noch nichts kaufen. Wir brauchen vier Punkte und ein gutes Torverhältnis, um in die nächste Runde einzuziehen."

Bundestrainer Flick: "Ich bin stolz auf die Mannschaft"

Niclas Füllkrug (Deutschland): "Wir wollten das Spiel unbedingt ziehen. Es war wichtig für das Gefühl, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir haben die Möglichkeit, in die nächste Runde zu kommen. Wir brauchen jetzt auch nicht durchzudrehen, es ist ein 1:1 und kein Sieg. Aber wir können hoffen, dass im letzten Spiel alles gut ausgeht."

Einsatzgarantie für Torschütze Füllkrug? "Liebe Grüße …"

Manuel Neuer (Kapitän deutsche Nationalmannschaft): "Es war alles schwierig gegen gut aufgelegte Spanier. Wir haben diesen Fight angenommen und wenig zugelassen über 90 Minuten. Defensiv hat der Verbund von vorne bis hinten alles gegeben. Mit dieser Kompaktheit war es schwer, gegen uns ein Tor zu erzielen. Spanien hat es beim Tor klasse gemacht, das ist schwer zu verteidigen. Dennoch haben wir weiter an uns geglaubt. Das Wichtigste ist: Wir leben noch. Die Entscheidung, die wir jetzt beeinflussen können, ist, das Spiel gegen Costa Rica zu gewinnen."

Ilkay Gündogan (Deutschland): "Wir können mit Ergebnis und Leistung leben. Man hat vorher gewusst, dass die Spanier mehr Ballbesitz haben würden. Wir haben es gut verteidigt und am Ende auch die besseren Chancen gehabt. Man merkt an Niclas' Tor, was für Qualitäten er hat. Das war ein brutal wichtiges Tor. Wir haben uns heute die Chance erhalten weiterzukommen. Das ist das Wichtigste."

Thomas Müller (Deutschland) über Niclas Füllkrug: "Er ist wirklich geil reingekommen. Genau dafür ist er dabei. Genau das hat er natürlich in den letzten Tagen angekündigt. Er hat ein richtig gutes Selbstvertrauen und wie wir jetzt gesehen haben, einen richtigen Hammer mit seinem rechten Fuß. Das war ein unglaubliches Tor und er ist ein unglaublich geiler Typ."

Thomas Müller (Deutschland) über das Spiel: "Die Basistugenden, die immer gern gefordert werden, haben wir an den Tag gelegt. Es fühlt sich an sich gut an, vor allem weil die Spanier ein gutes Positionsspiel aufziehen. Spielerisch war es nicht immer die sauberste Klinge von uns. Man hat aber Wille und Teamgeist gesehen. Wir sind in der Situation, dass wir in das Achtelfinale kommen können. Danke an dieser Stelle an Costa Rica. Wir haben gegen einen der Topfavoriten ein 1:1 geholt. Mehr als alles raushauen können wir nicht. Wir haben jetzt einen Punkt und die Aufgabe, Costa Rica zu schlagen und zu hoffen, dass das andere Ergebnis (Spanien gegen Japan; Anm. d. Red.) zu unserem Spiel dazupasst."

Müller lobt seinen Ersatzmann: "Füllkrug gibt der Mannschaft Energie"

Leon Goretzka (Deutschland): "Wir haben große Leidenschaft gezeigt. Wir wussten, dass es Phasen gibt, in denen wir leiden müssen. Positiv war, dass wir nach dem Gegentreffer wiederkommen. Das erfordert eine große Mentalität. Es war in vielen Dingen ein Schritt in die richtige Richtung. Was ich positiv hervorheben möchte, ist, dass wir die Zweikämpfe abgefeiert haben. Wenn David Raum einen abgegrätscht hat, war die Bank da, aber auch wir auf dem Rasen. Ich hoffe, dass bei allen die Erkenntnis da ist, dass es nur so funktionieren kann, egal, welche Qualität man im Kader hat."

Goretzka lobt Kampfgeist: "Die wichtigste Erkenntnis ist …"

Joshua Kimmich (Deutschland): "Zum Glück haben wir das Unentschieden noch geholt. Gefühlt hatte Spanien mehr vom Spiel. Wir wussten vorher, dass wir viel laufen müssen. Gefühlt hatten wir trotzdem die besseren Chancen. Wir hatten eine große Chance mehr, mit bisschen Glück können wir es sogar noch gewinnen. Aber das Unentschieden geht in Ordnung. Es war auf jeden Fall eine Steigerung. Wir hatten einige interessante Ballgewinne, bei denen auch mehr hätte herausspringen können."

Àlvaro Morata (Spanien): "Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Welt gespielt. Deutschland gehört zu den Titelfavoriten. Wir müssen das Positive daraus ziehen."

Das könnte Dich auch interessieren: WM-Rekord eingestellt: Deutschland-Keeper Neuer schreibt Geschichte

(mit SID)

Umstrittene Fahne in Serbiens Kabine: Pressesprecher blockt Nachfrage ab

WM Deutschland liegt Füllkrug zu Füßen: "Ein unglaublich geiler Typ" VOR EINER STUNDE