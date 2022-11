Bange machen gilt nicht: Präsident Bernd Neuendorf lässt sich bei der Menschenrechts-Mission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch durch FIFA-Strafen nicht einschüchtern und probt kurz vor WM-Beginn den Aufstand gegen den Weltverband. "Es gibt einige Dinge, die mich in letzter Zeit bei der FIFA irritiert und verstört haben", sagte der DFB-Boss in der deutschen "Trutzburg" in Al-Ruwais: "Es geht um die allgemein gültigen Menschenrechte. Dahinter sollten wir uns alle versammeln können - gerade auch die FIFA."

Damit unterstrich Neuendorf fünf Tage vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am Mittwoch gegen Japan (14.00 Uhr MEZ) noch einmal die zuletzt bereits viel beachtete DFB-Opposition zur FIFA um ihren umstrittenen Präsidenten Gianni Infantino. Selbst mögliche Sanktion für das Tragen der "One Love"-Armbinde schrecken Neuendorf nicht ab.

"Ich bin durchaus bereit, eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen", sagte der 61-Jährige, der bereits nach acht Monaten im Amt die Scheu vor den Mächtigen im Weltverband abgelegt hat - und sich als Chef des größten Einzelsportverbands der Welt entsprechend mutig präsentierte: "Das ist keine politische Äußerung, sondern ein Statement für die Menschenrechte."

Neuendorf machte keinen Hehl daraus, dass er das unsägliche Gebaren der FIFA und Infantinos in vielerlei Hinsicht nicht mehr hinnehmen möchte. Konkret nannte er das Verbot der FIFA für die dänischen Trikots mit dem Slogan "Menschenrechte für alle" und den Brief Infantinos an die WM-Starter, mit dem er die Kritik am Gastgeber Katar abwürgen wollte.

DFB verweigert Infantino die Gefolgschaft

Auch die Hinhaltetaktik mit Blick auf den Entschädigungsfonds für Gastarbeiter und die fehlende Positionierung zu den Protesten im Iran ist dem DFB ein Dorn im Auge. "Wir wollen nicht nur Worte machen, die gut klingen", betonte Neuendorf, der sich weitere Botschaften während des Turniers "ausdrücklich" vorbehalten möchte.

Trotz seiner diversen Verfehlungen haben dem seit 2016 amtierenden Schweizer die Kontinentalverbände aus Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien dem 52-Jährigen bereits ihre Unterstützung für die Wahl im März 2023 signalisiert.

"Ich fühle mich nicht isoliert. Ein Kontinentalverband hat Infantino nämlich nicht nominiert - die UEFA", sagte Neuendorf, der die ausgebliebene Nominierung eines Infantino-Herausforderers verteidigte: "Derjenige wäre in ein chancenloses Rennen gegangen. Das will man niemandem antun."

Weitere Teams tragen besondere Binde

Auch hinsichtlich der "One Love"-Binde muss sich Neuendorf nicht isoliert fühlen. Neben dem DFB kündigten auch die Engländer an, einer Geldstrafe zu trotzen. Neben Manuel Neuer und Harry Kane wollen weitere Spielführer (Niederlande, Belgien, Schweiz, Wales, Dänemark) die Binde tragen. Frankreichs Hugo Hugo Lloris hat dagegen einen Rückzieher gemacht.

Bei dem ganzen Ärger mit der FIFA ist sich Neuendorf immerhin mit Blick auf die Nationalmannschaft sicher, dass er sich entspannen kann: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen positiven Auftakt erleben und das Spiel gewinnen."

