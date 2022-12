Der Gegner heißt Costa Rica, aber eigentlich spielt Deutschland am letzten Spieltag der Gruppe E im al-Bayt-Stadion von al-Chaur gegen gleich drei Kontrahenten auf einmal.

"Es wird aus meiner Sicht wichtig sein, dass wir das Ergebnis bei Japan gegen Spanien parallel und intensiv verfolgen", betonte Thomas Müller auf der DFB-Pressekonferenz in Katar.

Die Aufmerksamkeit auf der deutschen Bank muss sich also auch auf das etwa 43 Kilometer Luftlinie südlich gelegene Khalifa International Stadium richten. Je nachdem, was sich dort zwischen Tabellenführer Spanien und Japan abspiele, müsse man "die eigene Strategie ein wenig adaptieren", so Müller. Auch Kollege Niclas Füllkrug betont, dass man auf das Geschehen im Parallelspiel "ja immer reagieren" könne.

Am einfachsten wäre es für Deutschland, wenn Spanien seiner Favoritenrolle gerecht wird und Japan schlägt. In dem Fall würde ein Sieg der DFB-Elf reichen fürs Achtelfinale.

In den spanischen Medien wird indes darüber spekuliert, ob eine taktische Niederlage der Furia Roja nicht sinnvoll sein könnte, um in einem möglichen Viertelfinale Brasilien aus dem Weg zu gehen. Trainer Luis Enrique wies das Gedankenspiel allerdings entschieden zurück.

Trennen sich Spanien und Japan hingegen unentschieden, müsste Deutschland sich mit zwei Treffern Unterschied gegen Costa Rica durchsetzen. Die komplizierte Ausgangslage will es überdies, dass die DFB-Auswahl einzig bei einem Sieg mit acht Toren Unterschied komplett aus eigener Kraft das Achtelfinale stemmen kann - unabhängig davon, was in der anderen Partie geschieht.

Das ist natürlich utopisch. "Es wäre sehr vermessen und respektlos, wenn wir erwarten würden, acht Tore gegen Costa Rica zu erzielen", stellte Bundestrainer Hans-Dieter Flick auf der Pressekonferenz vor der Partie klar.

Thomas Müller sah es ähnlich. "Wenn wir ehrlich sind, dann ist das kein realistisches Ergebnis bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, auch wenn wir durch Spanien gesehen haben, dass es möglich ist", erläuterte der Routinier: "Man müsste dafür noch mehr ins Risiko gehen, als es gesund ist."

Daher sei es zielführender, während der Partie immer wieder nachzujustieren. Das könnte die Mannschaft allerdings in eine Art Zwickmühle bringen, vor allem dann, wenn es bei Spanien gegen Japan lange Zeit 0:0 steht und nicht absehbar ist, wie die Würfel fallen.

Erschwerend kommt hinzu: Costa Rica hat sich nach dem Desaster im ersten Spiel gegen Spanien berappelt und beim 1:0-Erfolg gegen Japan einen klaren Aufwärtstrend erkennen lassen.

"Was wir gegen Japan gesehen haben, hatte nichts mit dem 0:7 gegen Spanien zu tun. Costa Rica hat jeden Zweikampf angenommen und konnte mit dem Ball viel anfangen", hat Müller beobachtet.

Im Spiel nach vorne habe es zwar gehapert bei den Mittelamerikanern, aber sie haben ihre "defensive Struktur nicht verlassen".

Darin liege eine Gefahr, weshalb das Positionsspiel entscheidend sei, "um bei Ballverlust nach riskanten Aktionen in der Offensive eine gute Kontersicherung zu haben", erläutert Müller. Deutschland will nicht wie die Japaner in die Falle tappen und sich trotz dominanter Spielführung einen bitteren Treffer einfangen.

Die Absicherung müsse aber nach vorne orientiert ablaufen, mahnt Müller. "Das heißt nicht: vier Leute an der Mittellinie gegen einen Stürmer! Die ersten Anspielstationen müssen direkt zugestellt sein. Wenn das bei Bayern manchmal gut klappt, kommst du da gar nicht hinten raus", so der Münchner Offensivstar.

Die Intention ist klar: Costa Rica soll eingeschnürt werden, ohne dass der Favorit selbst zu hoch ins Risiko geht. "Wir müssen viele kurze Wege machen, gut abgestimmte Positionswechsel - und viele Läufe in die Tiefe, auch wenn die dann mal ins Nichts führen."

Damit wolle man die Abwehr des Gegners auseinanderziehen, doziert Müller. "Vielleicht kriegst du zehnmal den Ball nicht, aber beim elften Mal musst du trotzdem wieder laufen."

Angreifer Niclas Füllkrug erwartet, dass die Costa Ricaner ähnlich auftreten werden wie bei ihrem Überraschungscoup gegen Japan. Bedeutet: Die Mannschaft von Luis Fernando Suárez überlässt dem Gegner die Spielgestaltung, verteidigt vehement und lauert auf Konter.

So gelang das Kunststück, Deutschland-Bezwinger Japan mit nur 43 Prozent Ballbesitz, 0:5 Ecken und einer Torschussbilanz von 4:13 zu schlagen.

Der Chancenverwertung komme daher eine noch größere Bedeutung zu, unterstreicht Füllkrug. "Wir müssen griffig sein, auf den einen oder anderen hohen Ballgewinn hoffen." Vor allem ein frühes Tor wäre hilfreich für den viermaligen Weltmeister, müssten die "Ticos" dann aufmachen und selbst die Initiative ergreifen.

Denn: Costa Rica hat gute Chancen auf das Achtelfinale, mit etwas Glück reicht schon ein Remis gegen Deutschland (Do., 20:00 Uhr im Liveticker ) fürs Weiterkommen.

Es wäre eine Überraschung und für das DFB-Team ein sportliches Desaster - denn die Rollen sind klar verteilt. Man sehe sich als "Favorit", versicherte Müller auf Nachfrage eines Journalisten aus Costa Rica. Aus dieser Position heraus gilt es nun die richtige Balance zu finden zwischen voller Attacke und seriöser Defensivarbeit.

