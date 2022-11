Sieben Tage vor dem Auftaktspiel gegen Japan hat die deutsche Mannschaft den letzten WM-Test im Oman nur mit Mühe gewonnen.

Der Bundestrainer sah vor der Weltmeisterschaft besonders bei der Intensität in den Duellen Luft nach oben: "Die Zweikämpfe waren nicht auf dem Niveau, wie wir es uns bei der WM wünschen."

Kapitän Manuel Neuer sprach derweil von einer "schwierigen Aufgabe" gegen einen "ernstzunehmenden Gegner".

Die Stimmen zur Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft bei "RTL":

Niclas Füllkrug (Siegtorschütze Nationalmannschaft): "Die zweite Halbzeit war dann doch ein Stück besser, wir haben sicher noch nicht alles so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Am Ende freue ich mich, dass ich helfen konnte, das Spiel zu gewinnen. Aber man muss das auch alles realistisch einschätzen. Jetzt geht es in den nächsten Spielen um alles, da wollen wir erfolgreich sein."

Manuel Neuer (Kapitän Nationalmannschaft): "Wir denken jetzt an Japan und wollen natürlich die ersten drei Punkte einfahren. Wir wissen, dass das für uns eine schwierige Aufgabe wird. Das war heute ein ernst zunehmender Gegner. Gegen Japan werden wir auch wenig Räumen haben. Sie stehen sehr kompakt und spielen dann geradlinig nach vorne. Das haben wir in der zweiten Halbzeit auch oft gesehen von den Omanis. Ich denke, es ist wichtig, dass wir eine gute Restverteidigung haben und im Angriff schnörkellos sind."

Hansi Flick (Bundestrainer Nationalmannschaft): "Wir haben bewusst dieses Spiel im Oman gewählt, weil wir uns an die Temperaturen gewöhnen wollten. Wir sind am Montag sehr spät angereist, haben einen Tag trainiert. Wir haben dieses Spiel so gespielt, dass wir gesagt haben, wir wollen den einen oder anderen noch mal sehen. Genau so war es geplant, auch die Auswechslung von Lukas Klostermann nach 30 Minuten. Es hat seinen Sinn erfüllt. Wenn man so die Zweikämpfe sieht, die wir angegangen sind, war das nicht auf dem Niveau, wie wir uns es bei der WM wünschen. Aber wir müssen auch ein bisschen Verständnis für die Spieler haben. Man hat gesehen, dass nicht jeder so in die Zweikämpfe reingegangen ist, weil sie ein bisschen Angst hatten, sich zu verletzen."

über Torschütze Füllkrug: "In der zweiten Halbzeit war unser Spiel wesentlich besser als in der ersten Halbzeit. Wir hatten einige Hereingaben. Er hat das Tor gemacht, das hat er sich auch verdient, weil er auch zwei, drei Abschlüsse hatte. Man hat schon auf dem Platz gespürt, dass da eine Präsenz da ist. Mit seinem Einstand kann und wird er sehr zufrieden sein."

Lothar Matthäus (Rekordnationalspieler): "Füllkrug war in der zweiten Halbzeit eine Bereicherung vorne drin. Er hatte Abschlüsse, hat nicht nur das Tor gemacht, dazu ein knappes Abseitstor. Er ist da vorne präsent, er arbeitet. Für mich ist er so ein bisschen ein Straßenfußballer, weiß wo das Tor steht, kann aber auch den letzten Pass spielen. Er setzt sich durch, weil er körperlich stark ist – und genau dieses Element hat dem Puzzle noch gefehlt. Hansi wird ihn dann schon bringen, wenn es nötig ist."

