Wie bei der Weltmeisterschaft in Russland vor vier Jahren startet die deutsche Nationalmannschaft mit einer Niederlage in die WM 2022.

Manuel Neuer läutete nach der Pleite bereits die Alarmglocken vor dem zweiten Spiel gegen Spanien: "Das erste Spiel war für mich das Wichtigste, wie wir ins Turnier starten. Das ist in die Hose gegangen."

Die Stimmen zum WM-Auftakt zwischen Deutschland und Japan in der "ARD" und bei "MagentaTV":

Hansi Flick (Trainer Deutschland): "Das ist brutal enttäuschend. Wir hatten viel Ballbesitz, waren mehr als verdient in Führung. Dann hatten wir viele Chancen, die wir nicht gemacht haben - da hat uns Japan, was die Effizienz betrifft, klar geschlagen und deshalb das eine Tor mehr gemacht. Diese individuellen Fehler dürfen einfach nicht passieren. Das müssen wir abstellen. Wir müssen gewisse Dinge besser machen und gehen jetzt in die Analyse. Wir haben dennoch die Qualität, Spanien zu schlagen."

Manuel Neuer (Kapitän deutsche Nationalmannschaft): "Ich bin total frustiert und verärgert, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Das war total unnötig. Wir haben uns viele Torchancen erspielt und da liegen Glück und Pech nah beieinander. Es hat vielleicht der unbedingte Wille gefehlt, das zweite Tor zu machen. Wir haben Japan zurück ins Spiel gebracht. Nach der Pause hatten wir nicht mehr den Spielfluss und das Selbstvertrauen aus der ersten Halbzeit. Wenn man dann keine Pässe mit Aussage macht, kommt irgendwann die Retourkutsche, das haben wir uns selbst eingebrockt."

"Wir stehen von Beginn an unter Druck. Das erste Spiel war für mich das Wichtigste, wie wir ins Turnier starten. Das ist in die Hose gegangen. Jetzt haben wir den Salat. Aber wir müssen da geschlossen raus, auch wenn es mit Spanien gegen den stärksten Konkurrenten geht. Wir müssen alles geben und zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt."

Thomas Müller (Deutschland): "Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel absolviert. Natürlich zeichnet sich ein gutes Spiel aber auch dadurch aus, dass man die Überlegenheit und die herausgespielten Chancen in Tore ummünzt. Die Effektivität an beiden Enden hat nicht gepasst. Es ist schon ein bisschen aberwitzig, dass wir mit einer Niederlage hierstehen. Wenn man aber sieht, was wir vorne haben liegen lassen und wie wir die Tore kassiert haben, würde man im Fußball-Jargon sagen: Nicht unverdient verloren."

"Wir müssen uns die mangelnde Effizienz ganz klar vorwerfen. Der Einsatz der Mannschaft hat gestimmt. Wir haben sind das Spiel von Beginn an absolut seriös, mit Leidenschaft und auch mit dem Ball dominant angegangen. Eine Niederlage zum Start ist genau das Gegenteil dessen, was man braucht."

"Es geht darum, das Ganze zu verarbeiten. Eine Niederlage sacken zu lassen, fällt nie leicht. Aber wir müssen sachlich bleiben. Es ist emotional schwer zu packen, weil wir uns etwas ganz anderes vorgestellt haben und unser Spiel zu einem anderen Ergebnis gepasst hätte. Aber wenn im Fußball die Effektivität fehlt, gewinnst Du nichts. Jetzt haben wir einen absoluten Nachteil. Gegen Spanien müssen wir fast schon gewinnen. Diesen Druck wollten wir uns eigentlich nehmen. Aber jetzt haben wird den Salat."

Ilkay Gündogan (Deutschland): "Wir haben es ihnen zu einfach gemacht - gerade beim zweiten Tor. Ich weiß nicht, ob bei einer Weltmeisterschaft jemals ein einfacheres Tor erzielt wurde. Das darf nicht passieren. Wir sind hier bei der WM. Weitestgehend haben wir die Partie dominiert, Manuel [Neuer; Anm.d.Red.] hat uns in der zweiten Halbzeit einmal gerettet. Vorne haben wir einfach das zweite Tor nicht gemacht. Wir spielen in den Positionen nicht schlecht, aber es fehlt die Überzeugung. Dass man den Ball hält, dass man sich bewegt, dass man sich anbietet. Man hatte das Gefühl, dass nicht jeder den Ball haben wollte. Wie dann die Gegentore innerhalb von acht Minuten entstanden sind, war viel zu einfach. Das darf uns natürlich nicht passieren."

Bastian Schweinsteiger (TV-Experte): "Ich erkläre mir die Niederlage damit, dass wir die Chancen - das 2:0 - nicht gemacht haben. Auch durch die taktische Umstellung Japans auf ein 3-5-2-System haben wir keinen Zugriff gehabt. Dadurch sind die Japaner ins Spiel zurückgekommen [...] und haben aus ihrer Sicht verdient zwei Tore gemacht. Sie haben aufopfgerungsvoll gespielt und wir haben uns den Schneid abkaufen lassen."

"Die zweite Halbzweit war in meinen Augen nicht gut. Es zeigt auch, wo wir gerade stehen. Die Fehler, die wir gesehen haben – das ist kein Zufall. Die hatten wir auch in anderen Spielen. Gerade im Defensivverbund waren heute wieder große Fehler dabei. Das ist nicht abgezockt. Da müssen wir deutlich besser werden, wenn wir gegen Spanien eine Chance haben wollen."

