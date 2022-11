Fußball

Deutschland - Spanien: Weiterer Protest? Kai Havertz sich zu 100 Prozent auf Fußball konzentrieren

Die Diskussionen um das Tragen der "One Love"-Armbinde hat viel Unruhe in das DFB-Team gebracht. Kai Havertz will sich nun wieder voll auf die sportlichen Aufgaben in Katar konzentrieren, wie er auf der Pressekonferenz am Freitag verriet.

00:01:04, vor einer Stunde