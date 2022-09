Jamal Musiala lupfte den Ball noch gefühlvoll über den herangrätschenden Thomas Müller hinweg, dann aber sackte der Hochbegabte zu Boden. Sein Münchner Teamkollege hatte ihn mit dem Stollen schmerzhaft am Schienbein erwischt : In der intensiven Trainingseinheit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ging es auf dem neuen DFB-Campus knallhart zur Sache. Kein Wunder - das Hauen und Stechen um die WM-Plätze ist zwei Monate vor Turnierbeginn voll im Gange.

Die WM schwirre schon "irgendwo im Kopf herum", räumte auch Joshua Kimmich trotz aller Probleme bei Bayern München ein. Die Spiele in der Nations League gegen Ungarn am Freitag (20:45 Uhr im Liveticker ) in Leipzig und drei Tage später in Wembley gegen England seien zwar "nicht die letzte Chance, sich das WM-Ticket zu sichern". Der letzte Lehrgang vor dem Wüsten-Turnier sei aber "eine sehr wichtige Zeit für uns als Nationalmannschaft", so Kimmich: "Man merkt, dass man heiß auf die Spiele ist."

Das Trainingsmissgeschick endete für Musiala mit einer kleinen blutenden Wunde am Schienbein - und einem vorzeitigen Ende der Übungseinheit vor rund 100 DFB-Mitarbeitern mit Blick auf die Skyline von Frankfurt/Main. Noch deutlich schmerzhafter könnte für einige Nationalspieler die Verkündung des WM-Kaders von Bundestrainer Hansi Flick ausfallen. "Wir haben eine Art Luxusproblem. Jeder muss performen", sagte Kimmich.

Flick machte immerhin schon einmal deutlich, dass er die volle Kadergröße von 26 Spielern ausnutzen wird. "Wir haben bei der Frauen-EM erlebt, wie schnell es zu Corona-Ausfällen kommen kann. Da ist man froh, wenn der Kader breiter ist", sagte der Bundestrainer, der beim Training in neuen Outfits am Dienstag auf Kapitän Manuel Neuer (Probleme am großen Zeh), Thilo Kehrer, Matthias Ginter und Lukas Nmecha (alle Belastungssteuerung) verzichten musste.

Startelf-Plätze bei der WM: Flick hat die Qual der Wahl

Noch härter als der Kampf um einen Platz im Kader dürfte die Rangelei um die Positionen in der Startelf werden. Neben Torhüter Neuer, Abwehrchef Antonio Rüdiger und Mittelfeldboss Kimmich sind derzeit nur Anführer Müller und Timo Werner im Sturm gesetzt.

Flick wird vor dem WM-Start am 23. November gegen Japan einige knifflige Fragen beantworten und harte Entscheidungen treffen müssen. Spielt Leon Goretzka oder Ilkay Gündogan an der Seite von Kimmich? Vertraut er auf Jonas Hofmann oder Serge Gnabry? Stürmt Leroy Sane oder Musiala links? "Im Mittelfeld haben wir eine hohe Qualität, wir haben alle Positionen doppelt besetzt", sagte Flick.

Oliver Bierhoff kommt der große Konkurrenzkampf recht. Schließlich verfolgt der DFB-Geschäftsführer hohe Ziele. "Wenn die deutsche Nationalmannschaft auf ein Turnier geht, muss sie auch den Glauben und den Willen haben, es zu gewinnen", sagte Bierhoff. Da die übliche Vorbereitung vor der WM (20. November bis 18. Dezember) entfalle, sei es wichtig, "dass die Spieler die WM immer wieder im Kopf haben und sie voll im Fokus ist".

Bei Kimmich sind die mahnenden Worte ungeachtet der Terminhatz schon angekommen. "Diese Woche stellt eine Vorbereitung auf die WM dar, weil wir nicht mehr viel Zeit haben", sagte der Münchner. Daher sollen gegen Ungarn und England unbedingt Siege her: "Am Ende geht es um die Ergebnisse. Die geben Selbstvertrauen, Sicherheit und ein gewisses Selbstverständnis."

