Es sei "enorm, dass wir das Weiterkommen in der eigenen Hand haben".

Deutschland steht nach dem 1:2 gegen Japan zum Auftakt gegen Spanien unter Druck, mit einem Sieg gegen die Iberer hätten Kapitän Manuel Neuer und Co. wie Japan, Spanien und Costa Rica drei Punkte auf dem Konto.

Selbst bei einer Niederlage am Abend gegen Spanien wäre die Flick-Elf nicht vorzeitig ausgeschieden.

Die Stimmung in der Mannschaft sei "gut, es herrscht Zuversicht", sagte Neuendorf. Der "unbedingte Wille" sei da, um das Japan-Spiel vergessen zu machen, und die "Spanier gehen auch nicht so ganz locker in das Spiel".

(SID)

Flick nimmt DFB-Team vor "Endspiel" gegen Spanien in die Pflicht

