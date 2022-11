Das zweite Gruppenspiel bei der WM in Katar fühlt sich für die deutsche Nationalmannschaft bereits wie ein K.o-Spiel an. Nach der 1:2-Niederlage gegen Japan zum Auftakt ist das DFB-Team bereits zum Siegen verdammt.

Am Sonntag kommt es zum Kracher-Duell mit Spanien (20:00 Uhr im Liveticker ). Die Iberer hatten ihr Auftaktspiel gegen Costa Rica souverän und überzeugend 7:0 gewonnen.

Im Vorfeld des Spiels spricht Bundestrainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz in Doha.

Aufgrund des Umstands, dass ausschließlich der Coach Stellung bezieht, droht dem DFB vonseiten der FIFA eine Geldstrafe . Laut den Regularien des Weltverbandes sind die WM-Teilnehmer verpflichtet, eine Pressekonferenz am Vortag einer Begegnung mit dem Chefcoach und einem Spieler abzuhalten.

14:28 Uhr - Flick über Spanien als Vorbild für den deutschen Fußball

"Der deutsche Fußball kann sich was die Ausbildung angeht ein Beispiel an Spanien nehmen. Was die Ausbildung, Technik und Taktik betrifft. Das sind Dinge, auf die man schon nochmal mehr schauen kann. Ansonsten bin ich froh, dass ich meine Mannschaft trainieren darf. Wir werden morgen eine Mannschaft sehen, die weiß, um was es geht."

14:26 Uhr - Flick über die defensiven Fehler gegen Japan

"Es war wichtig, ihnen aufzuzeigen, was wir nicht gut gemacht haben. Es gab in einigen Situationen Dinge, die wir wirklich nicht gut gemacht haben. Die haben wir klar angesprochen. Wir sind überzeugt von der Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Das wollen wir morgen natürlich viel besser machen. Die Niederlage gegen Japan war bitter, auch in der Art, wie sie zustande gekommen ist. Es geht darum, mit Mut und Glaube das Spiel gegen Spanien anzugehen."

14:25 Uhr - Flick über Gavi und Pedri

"Die Qualität, die die beiden schon in diesem Alter haben, ist fantastisch. Beide fußballerisch toll ausgebildet. In Barcelona haben sie in den letzten beiden Jahren eine gute Entwicklung genommen und deshalb auch in der Nationalmannschft ihre Rolle gefunden."

14:23 Uhr - Flick über Enrique und den fehlenden Thiago

"Ich schätze Luis Enrique sehr. Wir sind immer am Plaudern, am Diskutieren. Es macht immer sehr viel Spaß mit ihm. Er hat eine junge Mannschaft geformt mit einer fantastischen Qualität. Mein Lieblingsspieler Thiago ist leider nicht dabei. Von daher kann man erahnen, was für eine Qualität diese Mannschaft hat."

14:22 Uhr - Flick über Gegner Spanien

"Es ist morgen entscheidend, dass wir in der Lage sind, die Duelle Eins-gegen-Eins zu gewinnen. Es geht darum, die beste Performance zu zeigen. Spanien ist eine Mannschaft, die schon immer das 4-3-3 spielt, ähnlich wie der FC Barcelona. Wir haben einen Plan und hoffen, dass der morgen aufgeht."

14:20 Uhr - Flick über PK-Chaos und Strafe von der FIFA

"Wir wollten keinem Spieler zumuten, solange zu fahren. Das sind drei Stunden, die man im Auto sitzt. Ich habe gesagt, ich mache das alleine. Die Spieler sollen sich in der wichtigen Phase auf das Training vorbereiten. Wir sind enttäuscht, wir haben ein richtig gutes Medienzentrum vor Ort, das hätte man auch dort machen können. Das wäre sicher möglich gewesen. Aber das müssen wir akzeptieren, wie so vieles."

14:15 Uhr - Gleich geht's los

Gleich geht es los mit der Pressekonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick vor dem Do-or-Die-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien. Tom Müller begleitet Euch im Ticker an den Tasten. Viel Spaß!

