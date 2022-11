Fußball

DFB-Star David Raum verrät exklusiv: Habe Hansi Flicks ersten Anruf weggedrückt

David Raum wurde vor mehr als einem Jahr erstmals von Hansi Flick in die deutsche Nationalmannschaft berufen - nun steht er im Kader für die WM in Katar. Im exklusiven Interview mit Eurosport und dem Olympic Channel für die Serie "World at their Feet" verrät der Leipziger, warum Flicks erster Anruf ins Leere ging - und welcher Moment der schlimmste seiner Karriere war.

00:07:03, vor einer Stunde