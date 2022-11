Dort steigt der viermalige Weltmeister am 23. November gegen Japan in die WM ein. Weitere Gegner in Gruppe E sind Spanien und Costa Rica.

"Wir hoffen, dass die Reise lange geht und sie uns abholen mit einem Flieger, der anders lackiert ist als der heute", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf vor dem Abflug am Montagmittag.

Er wünscht sich, "dass wir mit einer Fahne aus dem Cockpit wieder in Frankfurt landen und uns von den Fans feiern lassen können".

Flick trat die erste Etappe nur mit 25 der 26 nominierten Nationalspieler aus seinem WM-Aufgebot an. Torhüter Marc-Andre ter Stegen soll nachkommen, sobald er seinen Magen-Darm-Infekt überstanden hat.

(SID)

