Das erste WM-Spiel wäre allerdings vorher am selben Tag das Duell Senegal gegen Niederlande gewesen.

Auch England-Iran wäre noch vor der offiziellen Eröffnung gespielt worden.

AFP zufolge haben der Fußball-Weltverband FIFA und Katar selbst dem Antrag des WM-Organisationskomitees auf Vorverlegung zugestimmt.

Das Finale der Endrunde wird am 18. Dezember im Lusail Iconic Stadium ausgetragen. Die Bundesliga geht am 13. November in die WM-Pause.

(SID)

