Was war passiert? Torhüter Szczęsny hatte eine Flanke von Julián Álvarez unterlaufen und Messi im Zuge seines Rettungsversuchs mit der Hand unabsichtlich im Gesicht erwischt. Der Angreifer von Paris Saint-Germain blieb in der Folge liegen, Schiedsrichter Danny Makkelie (Niederlande) schaute sich die Szene noch einmal am Bildschirm an und zeigte schließlich auf den Punkt.

Der Gefoulte übernahm selbst Verantwortung, scheiterte aber am herausragend reagierenden polnischen Schlussmann. "Ich bin wütend, weil ich den Elfmeter verschossen habe, aber das Team war noch stärker nach meinem Fehler", sagte Messi nach der Partie, die Argentinien trotz des Fehlschusses hochverdient 2:0 gewann

Zur Fragwürdigkeit des Pfiffes äußerte sich der Routinier nicht, im "ZDF"-Studio wurde Makkelies Pfiff aber in der Halbzeitpause diskutiert. "Er spielt nicht den Ball, er trifft ihn. Aber nur leicht", erklärte der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Manuel Gräfe und ergänzte: "Das ist eine sehr harte Entscheidung." Gladbach-Profi und "ZDF"-Experte Christoph Kramer sah die Entscheidung ebenfalls kritisch: "Das ist das Problem beim VAR: In der Super-Slowmotion sieht es viel krasser aus als, es ist."

Auch in den Sozialen Medien entbrannte eine Kontroverse. Einige Twitter-Nutzer witterten einen Superstar-Bonus für Messi und dessen ewigen Erzrivalen Cristiano Ronaldo, der im ersten Gruppenspiel gegen Ghana ebenfalls einen strittigen Strafstoß zugesprochen bekommen hatte.

"Gerechtigkeit hat gesiegt"

Henry Winter, Fußballchef bei der "Times", schrieb nach Ausführung: "Gerechtigkeit hat gesiegt. Niemals ein Elfmeter. Entscheidungen müssen unabhängig vom Status des Spielers getroffen werden." Andere User schlugen in eine ähnliche Kerbe.

