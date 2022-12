England und Frankreich zwei große Favoriten auf den WM-Titel aufeinander. Im letzten Viertelfinale treffen am Samstag (20:00 Uhr im Liveticker ) mitundzwei große Favoriten auf den WM-Titel aufeinander.

Nach einem souveränen Sieg (3:1) gegen Polen und Robert Lewandowski wollen die Franzosen mit Kylian Mbappé, Olivier Giroud und Kinglsey Coman gegen England den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung machen.

Die "Three Lions" um Jude Bellingham, Harry Kane und Co. setzten sich in ihrem Achtelfinale gegen den Senegal 3:0 durch und können weiter vom ersten WM-Titel seit 1966 träumen.

Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des WM-Viertelfinals England - Frankreich:

WM 2022: England - Frankreich live im TV

Das letzte Viertelfinale bei der WM 2022 in Katar zwischen England und Frankreich wird live im Free-TV beim "ZDF" übertragen. Anpfiff für Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Harry Kane und Co. im Al Bayt Stadion ist um 20:00 Uhr.

WM 2022: England - Frankreich live im Stream

Das "ZDF" bietet zusätzlich zu ihrer TV-Übertragung einen Livestream zum Viertelfinale zwischen England und Frankreich in der Mediathek an. Auch "MagentaTV" überträgt das K.o.-Spiel zwischen dem Titelverteidiger von 2018 und dem Finalisten der Europameisterschaft 2020 live im Stream.

WM 2022: England - Frankreich live im Ticker

England und Frankreich an. Zudem erhaltet Ihr Eurosport.de bietet außerdem einen Liveticker zum Viertelfinale zwischen denundan. Zudem erhaltet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

