Ganz staatsmännisch schwärmte Gianni Infantino mal wieder von der Macht des Fußballs. Die WM in Katar sei schließlich "eine einzigartige Gelegenheit, um die Welt zu vereinen", betonte der FIFA-Boss in einer Diskussion beim Doha-Forum. Man müsse nur mal sehen, was das Turnier "im Hinblick auf die Rechte der Arbeiter erreicht" habe. Doch kaum waren seine wohligen Worte zur höchst umstrittenen WM in diesem Jahr verklungen, da schlugen Menschenrechtler erneut Alarm.

Die FIFA trage "eine Mitschuld am Leid der Migranten", sie decke die "Selbstgefälligkeit der Regierung", kritisierte Human Rights Watch. Amnesty International wies am Dienstag zudem auf weiter bestehende erhebliche Mängel bei den Arbeitsbedingungen für Migranten hin, stellte auch Einschränkungen der Meinungsfreiheit sowie die Diskriminierung von Frauen oder Homosexuellen fest. Der Druck auf die Verbände wächst erneut.

So kurz vor dem FIFA-Kongress am Donnerstag und der WM-Auslosung am Freitag dürften die Ausführungen Infantino keineswegs gefallen - nicht nur, weil der Chef des Weltverbands inzwischen zumindest teilweise in Doha residiert. Wie die Regierung des schwerreichen Emirats verweist auch die FIFA stets auf Reformen und Verbesserungen im Land. Dabei hatten sich FIFA-Vertreter erst kürzlich mit einer Amnesty-Delegation getroffen.

Doch nicht nur der Weltverband steht im Fokus - auch an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) werden eindringliche Appelle gerichtet. Das Turnier dürfe "nicht im luftleeren Raum stattfinden", sagte SPD-Chef Lars Klingbeil dem "SID": "Wir müssen auch das Politische, das Soziale und all die Begleitumstände dort thematisieren. Und dies ist das, was ich vom DFB erwarte."

DFB: Forderung nach höheren Standards bei WM-Vergabe

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) forderte, "offensiv die verheerende Menschenrechtslage" zu thematisieren sowie die "logistische und finanzielle Unterstützung von Islamisten durch das Emirat" zu verurteilen. Zudem müsse sich der DFB bei der FIFA "dringend für höhere menschenrechtliche Standards bei der Vergabe künftiger Weltmeisterschaften einsetzen".

Der DFB scheint bemüht, die Forderungen zu erfüllen. Ex-Weltmeister Philipp Lahm kritisierte die von massiven Korruptionsvorwürfen begleitete Vergabe, im Hinblick auf die Menschenrechtslage hatten Amnesty und Human Rights Watch jüngst vor der Nationalmannschaft Vorträge gehalten.

Und dennoch wünscht sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff in der kritischen Auseinandersetzung mit Katar Unterstützung. Er würde gerne "Hand in Hand agieren" mit der deutschen Politik, sagte der 53-Jährige der Frankfurter Rundschau. Zumal Wirtschaftsminister Robert Habeck erst kürzlich für Verhandlungen über eine Energiepartnerschaft in die katarische Hauptstadt gereist war.

Angesichts der aktuellen Weltlage und der gestärkten wirtschaftlichen Beziehungen zu Katar erscheinen die Debatten allerdings immer schwieriger. Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte dennoch die gesellschaftspolitischen Pflichten auf seiner ersten internationalen Reise in dieser Woche zum FIFA-Kongress.

Er sagte:

Wir haben eine Verantwortung, die Dinge anzusprechen, die für uns problematisch sind. Es ist wichtig, diejenigen zu stärken, von denen wir glauben, dass sie für eine Öffnung stehen und für einen liberaleren Kurs.

Genau das könne der Fußball leisten im Zuge eines solchen Turniers.

