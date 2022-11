Der Nachname Kim ist in gesamt Korea der häufigste Familienname.

Abgeleitet vom chinesischen Wort für Gold oder Metall, "Jin", tragen verschiedenen Quellen zufolge etwa ein Fünftel aller Südkoreaner diesen Namen - also knapp über 10 Millionen bei einer Einwohnerzahl von 51,8 Mio. Südkoreanern. Eine Unterscheidung ist dann nur durch den Vornamen möglich.

So ganz überraschend ist es also nicht, dass sich einige Kims in Südkoreas Kader für die WM 2022 tummeln - sechs an der Zahl. Bei 26 Mann im Kader spiegelt das also in etwa den Gesamtschnitt im Lande wieder (23 Prozent).

Kurios ist es dennoch, dass gleich fünf Kims in der Startelf des ersten Spiels der Gruppe H gegen Uruguay standen - und dann auch noch alle in der Defensive.

Kim, Kim, Kim, Kim und ... Kim!

So stellte der portugiesische Trainer Paulo Bento vor Torwart Seung-gyu Kim (Al-Shabab) eine Viererabwehrkette bestehend aus Moon-hwan Kim (Jeonbuk Hyundai), Min-jae Kim (SSC Neapel), Young-gwon Kim (Ulsan Hyundai) und Jin-su Kim (Jeonbuk Hyundai) den Südamerikanern entgegen - ein Kuriosum, das bei Twitter für Begeisterung sorgte.

Ganz so spaßig wie für die Twitter-User war die Kim-Brigade für Uruguay freilich nicht; Luis Suárez, Darwin Núñez und Co. kamen zu keinem Torerfolg

Überraschung: Kein Park im Südkorea-Kader

Neben Kim gibt es in Südkorea übrigens auch noch andere sehr häufig vorkommende Nachnamen: Knapp 15 Prozent heißen Lee, Menschen mit dem Namen Park machen immerhin noch 8,5 Prozent der Bevölkerung aus.

Hier wiederum ist das WM-Team der Taegeuk Warriors mit zwei Lees und keinem einzigen Park nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung aufgestellt.

