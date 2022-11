Die USA muss gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. "Ich habe in drei verschiedenen Ländern gespielt, war Trainer in Schweden. Beim Fußball lernt man so viele Menschen aus der ganzen Welt kennen, und sie sind alle vereint durch den Fußball. Was am Dienstag zählt ist, dass beide eine Runde weiter kommen wollen. Mehr nicht", so Berhalter.

Seit 1980 bestehen zwischen den USA und Iran keine diplomatischen Beziehungen mehr, der Drohnenangriff auf den iranischen General Qasem Soleimani im Januar 2020 hatte die Situation noch einmal verschlechtert.

Ad

Schon bei der WM 1998 war Iran auf den "Großen Satan" getroffen, die Partie wurde als "Mutter aller Spiele" bekannt. Doch es blieb fair, beide Teams tauschten Blumen aus und posierten für ein gemeinsames Foto. "Wir haben in 90 Minuten mehr geschafft als Politiker in 20 Jahren", sagte US-Abwehrspieler Jeff Agoos damals, von der FIFA gab es gar den Fairplay-Preis. Auf dem Rasen gewann Iran 2:1.

WM Kollegen-Schelte im DFB-Team - Havertz hätte es lieber intern VOR 18 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: "Endspiel" gegen Spanien: Lahm rät Flick von Kimmich-Experiment ab

(SID)

Weiterer Protest vor Spanien-Spiel? Havertz: "100 Prozent Fußball"

WM Spanien fletscht die Zähne: "Deutschland wie ein verletzter Löwe" VOR 20 STUNDEN