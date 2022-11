Fußball

Grünen-Chef Omid Nouripour über das WM-Spiel 1998 zwischen dem Iran und den USA: "Glas Wasser gegen den Herzinfarkt"

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender der Grünen, Fußball-Fan und gebürtiger Iraner, spricht bei "Magenta TV" über seine Erinnerungen an das WM-Spiel 1998 zwischen dem Iran und den USA. Zudem kritisiert er das iranische Regime, den Iranern das letzte bisschen Freude am Erfolg der Mannschaft bei der WM 2022 in Katar zu nehmen. Nouripours Aussagen gibt es hier im Video.

00:02:00, vor 35 Minuten