"Natürlich kann er bei Standardsituationen immer ein Tor erzielen, weil er gut mit dem Kopf ist, aber ob er einen anderen Verein findet oder wo er einen anderen Verein findet, da bin ich mir nicht so sicher", ergänzte der TV-Experte.

Hamann kritisierte zudem, dass Ronaldo mittlerweile "wie ein Fußgänger" aussehe. Der 37-Jährige gehört auch durch sein Alter nicht mehr zu den schnellsten Spielern.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler weiter: "Ich glaube nicht, dass er derselbe Spieler ist - ich weiß nicht, ob es an der Fitness liegt oder daran, dass er nicht gespielt hat."

Der Fußball-Experte rät deshalb zu einem Spielerwechsel bei Portugal für das kommende Match gegen Uruguay am Montag (ab 20:00 Uhr hier im Liveticker ). "Ich denke, Leão () muss in die Mannschaft kommen, weil es ihnen auf dem gesamten Spielfeld an Tempo fehlt, und wenn man im modernen Fußball kein Tempo hat, ist es sehr schwer, aus dem Spiel heraus Chancen zu kreieren", erläuterte Hamann, der Portugal aber ohnehin nicht zu den Favoriten zählt.