"Thomas ist so ein elementar wichtiger Spieler für Deutschland. Er hat mit die meiste Erfahrung und ist ein ganz wichtiges Puzzleteil dieser Mannschaft. Man kann ihn reinwerfen, er ist immer da und gibt alles", sagte Badstuber in einem

Für Badstuber spielt es dabei nur eine untergeordnete Rolle, ob Müller in der ersten Elf steht oder eingewechselt wird.

"Es ist egal, ob Müller startet oder reinkommt - er muss spielen. Er kennt das Spiel und die Phasen, die wichtig sind. Er hat Qualität und die meiste Erfahrung. Diese Erfahrung darf man nicht weglassen", betont Badstuber.

Bundestrainer Hansi Flick setzt bei der WM in Katar voll auf Müller, obwohl dieser in den sieben Wochen vor Beginn des Turniers seit Ende September gerade mal 55 Minuten in der Champions League für den FC Bayern gespielt hat.

Holger Badstuber setzt gegen Costa Rica auf Niclas Füllkrug

Beim 1:2 Japan spielte Müller auf der Zehnerposition und wurde in der 67. Minute ausgewechselt. Beim 1:1 gegen Spanien kam er als Stürmer zum Einsatz und musste in der 70. Minute Platz machen für den späteren Torschützen Niclas Füllkrug.

Vor allem im zweiten Spiel konnte sich der 33-Jährige kaum in Szene setzen. Müller kam auf nur 18 Ballkontakte ohne Torschuss und null Ballaktionen im gegnerischen Strafraum.

Müller sei dennoch wichtig für die deutsche Mannschaft, verdeutlicht Badstuber. "Er ist gegen Spanien sehr viel gelaufen, das sehen die Leute vielleicht nicht immer. Er hat sehr viel Aufwand betrieben, die gegnerischen Abwehrspieler angelaufen und so auch zu Fehlern gezwungen."

Für das dritte Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Costa Rica setzt Badstuber auf der Sturmposition jedoch auf Füllkrug : "Deutschland wird mehr Ballbesitz haben, Costa Rica mehr hinten drinstehen. Es werden mehr Bälle von der Seite reinkommen und da braucht es einen Stürmer, der im richtigen Moment an der richtigen Stelle steht. Füllkrug ist der einzige Vollblutstürmer in dieser Mannschaft. Er ist im Flow und den sollte man nicht unterbrechen."

