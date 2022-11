32 Teilnehmer bei der WM 2022 in Katar - 32 verschiedene Nationalhymnen.

31 davon können vor den Partien inbrünstig mitgesungen werden, außer bei einem Team. Spaniens Marcha Real hat keinen Text.

Ad

Eine weitere Besonderheit wird die Hymne der Engländer sein. Seit langer Zeit singen die "Three Lions" bei dieser WM wieder "God save the King" statt "God save the Queen".

WM FIFA rudert zurück: Kein Bier in WM-Stadien - Budweiser reagiert und löscht Tweet VOR EINER STUNDE

Katars Hymne as-Salam al-Amiri feiert bei der Heim-WM ihre Premiere.

WM 2022 - Alle Nationalhymnen der 32 Nationalmannschaften im Überblick:

ARGENTINIEN: Himno Nacional Argentino. - Textauszug: "Hört den Lärm gesprengter Ketten, seht auf dem Thron die edle Gleichheit."

AUSTRALIEN: Advance Australia Fair (Schreite voran, schönes, glückliches Australien). - "Froh lasst uns jubeln, Einwohner Australiens, denn wir sind jung und frei."

BELGIEN: La Brabançonne (Das Lied von Brabant). - "Oh liebes Land, oh Belgiens Erde, Dir unser Herz, Dir unsere Hand, Dir unser Blut."

BRASILIEN: Hino Nacional Brasiliero. - "Von Natur aus ein Gigant, bist Du schön und stark, unerschrockener Koloss."

COSTA RICA: Noble patria, tu hermosa bandera (Edles Vaterland, deine schöne Flagge). - "Wenn jemand deinen Ruhm zu beflecken versucht, wirst Du sehen, wie dein Volk, mutig und männlich, die rohen Werkzeuge gegen Waffen eintauscht."

DÄNEMARK: Der er et yndigt land (Es gibt ein liebliches Land). - "Das Land ist noch immer schön, denn blau umgürtet es die See, und das Laub grünt so frisch, und edle Frauen, schöne Mädchen, Männer und flinke Knaben, bewohnen die Inseln der Dänen."

DEUTSCHLAND: Lied der Deutschen. - "Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland!"

ECUADOR: Salve, oh Patria ("Gegrüßet seist du, oh Vaterland"). - "Gegrüßet seist du, oh Vaterland, tausendfach! Oh Vaterland, dir sei Ruhm! Dir sei Ruhm!"

ENGLAND: Derzeit: God save the King (Gott schütze den König). - "Oh Herr, unser Gott, steh ihm bei, zerstreue seine Feinde und bring sie zu Fall, vereitle ihre Winkelzüge, durchkreuze ihre schurkischen Pläne."

FRANKREICH: Marseillaise (auch: Kriegslied für die Rheinarmee). - "Hört ihr auf den Feldern die grausamen Krieger brüllen? Sie rücken uns auf den Leib, Euren Söhnen, Euren Ehefrauen die Kehlen durchzuschneiden!"

GHANA: God bless our Homeland Ghana ("Gott segne unsere Heimat Ghana"). - "Hebt die Fahne Ghanas hoch und schreitet eins mit Afrika voran!"

IRAN: Ey Iran (Oh, Iran). - "Oh Feind, bist du aus Felsgestein, bin ich ein eisern Schwert! Mein Leben sei der reinen Heimaterde, dir, gewährt."

JAPAN: Kimi Ga Yo (Herrschaft seiner Majestät). - "Eure Herrschaft währe tausend Generationen, achttausend Generationen, bis ein Steinchen zum Felsen wird, auf dem Moos sprießt."

KAMERUN: Chant de Ralliement ("Versammlungslied"). - "Geliebtes Vaterland, keine Zunge kann deinen Wert benennen!"

KANADA: O Canada - Die Hymne beginnt mit: "O Kanada! Unser Heim und Geburtsland! Erwecke wahre Vaterlandsliebe in uns allen" (englische Version) oder "O Kanada! Heimat unserer Vorfahren, Deine Stirn ist mit glorreichen Blüten umkränzt." (französische Version). Deutsche Einwanderer singen folgenden deutschen Text: "O Kanada, mein Heim und Vaterland Wie glücklich der, dem hier die Wiege stand!"

KATAR: as-Salam al-Amiri ("Es lebe der Emir"). - "Katar ist ein Land der führenden Männer, die uns in Zeiten der Not beschützen. Sie können Tauben in Friedenszeiten sein und Krieger in Zeiten des Opfers."

KROATIEN: Lijepa nasa domovino/Lijepa nasa (Unser schönes Heimatland/Unsere Schöne). - "Blaues Meer, sage der Welt, dass der Kroate sein Volk liebt."

MAROKKO: An-Naschid asch-Scharif (Scherifische Hymne). - "Auf Brüder, strebt nach Größe, zeigt der Welt, dass wir ewig leben mit dem Wahlspruch: Heimat! Gott! König!"

MEXIKO: Himno Nacional Mexicano. - "Mexikaner zum Kriegsgeschrei, den Stahl und das mutige Ross bereit, auf dass die Erde in ihrem Innersten erbebt."

NIEDERLANDE: Het Wilhelmus ("Der Wilhelm"). - "Wilhelm von Nassau bin ich, von deutschem Blut, dem Vaterland getreu bleib' ich bis in den Tod."

POLEN: Mazurek Dabrowskiego (Dabrowski-Marsch). - "Noch ist Polen nicht verloren, so lange wir leben. Was uns fremde Übermacht nahm, werden wir uns mit dem Säbel zurückholen."

PORTUGAL: A Portuguesa (Die Portugiesische). - "Zu den Waffen, zu den Waffen! Kämpfen für das Vaterland!"

SAUDI-ARABIEN: An-Naschid al-watani as-saudi (Saudische Nationalhymne). - "Lasst uns den Schöpfer des Himmels preisen, und das Grün, die flatternde Flagge hissen, das Zeichen des Lichtes!"

SCHWEIZ: Schweizerpsalm. - "Wenn der Alpenfirn sich rötet, betet, freie Schweizer, betet!"

SERBIEN: Boze Pravde (Gott der Gerechtigkeit). - "Gott, verteidige unser Serbien, Frucht fünf Jahrhunderte langen Kampfes, Gott rette, Gott ernähre, serbischen Boden, serbisches Volk!"

SENEGAL: Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons (Zupft eure Koras, trommelt die Balafone). - "Der rote Löwe hat gebrüllt. Der Herr des Busches schwingt sich empor im Sprung die Dunkelheit vertreibend."

SÜDKOREA: Aegukga (Das patriotische Lied). - "Wie die wetterfeste Kiefer auf dem Namsan-Berg, wie die unveränderliche Stimme des Windes, so sei unser Wesen."

SPANIEN: Marcha Real (Königlicher Marsch). - ohne Text.

TUNESIEN: Humat al-hima (Verteidiger des Vaterlandes). - "Lasst die Himmel donnernd brüllen, lasst Donnerschläge mit Feuer regnen! Aus Liebe zu Tunesien und dessen Ruhm."

URUGUAY: Orientales, la Patria o la tumba ("Uruguayer, Vaterland oder Tod"). - "Freiheit oder ein ehrenvoller Tod!"

USA: The Star-Spangled Banner ("Das sternenbesetzte Banner"). - "Und der Raketen roter Schein, das Bersten der Bomben in der Luft, bewiesen die Nacht hindurch, dass unsere Flagge noch da war."

WALES: Hen Wlad Fy Nhadau (Altes Land meiner Väter). - "Land der Barden und Sänger, berühmter Männer. Seine tapferen Kämpfer, hervorragenden Patrioten, für Freiheit vergossen sie ihr Blut."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Zauberer" Musiala und Co.: Wer wird bei der WM zum Superstar?

(SID)

Container-Stadion als Highlight: Ein Rundflug über die WM-Spielstätten

WM "Ohne Zweifel": Spanien-Trainer Enrique hat klares Ziel vor Augen VOR 2 STUNDEN