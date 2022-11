Polen rechnet sich bei der WM in Katar einiges aus. "Die Erwartungen sind sehr hoch", sagt Jan Bednarek im exklusiven Interview mit Eurosport und dem Olympic Channel für die Serie "World at their Feet": "Wir müssen spielen als wäre es unser letztes Spiel. Wir müssen versuchen, uns selbst und unsere Familien stolz zu machen."

Der Innenverteidiger, der im vergangenen Sommer vom FC Southampton nach Aston Villa verliehen worden war, dort bislang aber nur spärlich zum Einsatz kommt, ist in der Nationalmannschaft unter Coach Czeslaw Michniewicz gesetzt.

Dass Bednarek immer den größten Zielen nachjagt, liegt auch an der Erziehung seiner Eltern. Mutter Beata und Vater Daniel sind beide Sportwissenschaftler, die ihren beiden Söhnen früh "Regeln und Prinzipien einimpften", wie es Bednareks Bruder Filip, ebenfalls Fußball-Profi, beschreibt.

Der 30-Jährige ist Torhüter von Lech Posen und hat eine enge Bindung zu seinem jüngeren Bruder, der 2017 die Reise nach England antrat.

Bednarek: Der Weg in den Profi-Fußball war nicht vorgezeichnet

Dass ihre Eltern viel Wert auf Disziplin legten, habe das Brüder-Paar erst dahingebracht, wo sie heute stehen.

"Sie taten alles was sie konnten, um uns zu unterstützen“, so Jan Bednarek. Dass er im Profi-Fußball landen würde, war jedoch lange nicht abzusehen. "Sie steckten uns in viele Sportarten", sagt der 26-Jährige.

"Sie waren zunächst keine Fußballer, sie hätten Tennis oder Volleyball spielen können", erklärt sein Vater.

Irgendwann habe sich der Weg in den Fußball für Bednarek aber herauskristallisiert. Danach gab es für den heutigen England-Legionör nur noch ein Ziel: Profi werden.

Polen unter Druck: "Einige Experten sprechen sogar vom WM-Titel"

"Als er sechs oder sieben Jahre alt war, hat er seinen Ball unter den Arm genommen, ist zum zu Spielfeld zu den älteren Jungs gegangen und hat ihnen höflich gesagt, sie solle sich dünne machen, weil er jetzt spielt", erinnert sich sein Bruder Filip.

Dieser Ehrgeiz brachte ihn bis ins Nationalteam, für das er im September 2017 debütierte. "Ein Traum war wahr geworden", so Bednarek, der ab kommenden Dienstag an der Seite von Weltstar Robert Lewandowski Polen in Katar vertritt.

Der Druck aus dem eigenen Land ist immens. "Die Erwartungen sind sehr hoch, einige Experten sprechen sogar vom WM-Titel", verrät Bednareks Vater Daniel.

2018 in Russland scheiterte die polnische Auswahl bereits in der Gruppenphase. Bereits damals stand Bednarek in allen drei Partien auf dem Platz. 2022 bringt er deutlich mehr Erfahrung mit – und jagt noch größeren Zielen hinterher.

Über World At Their Feet:

In der Doku-Serie "World At Their Feet" von Warner Bros. Discovery in Partnerschaft mit dem "Olympic Channel" kommen elf Fußballer zu Wort, die nach ihrem Olympia-Traum nun auch bei der WM 2022 in Katar auflaufen. Die Folgen sind auf discovery+ und Eurosport.de zu sehen.

