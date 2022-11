Es war ein kapitaler Einbruch den Japans Fußball-Nationalmannschaft am 2. Juli 2018 erlebte. Mit 2:0 führte das Team gegen den Favoriten Belgien und stand mit einem Bein im WM-Viertelfinale. Was folgte, waren chaotische Abwehraktionen, drei Gegentreffer und das Aus noch in der regulären Spielzeit.

Vier Jahre später aber wähnt sich Japan bereit, den nächsten Schritt zu gehen: "Wir wollen in Katar ins Viertelfinale", sagte Trainer Hajime Moriyasu im Anschluss an die Gruppen-Auslosung im Frühjahr. Eine bemerkenswerte Aussage beim Blick auf die kommenden Gegner: Neben Außenseiter Costa Rica warten in Gruppe E in Deutschland (2014) und Spanien (2010) gleich zwei Weltmeister der jüngeren Vergangenheit.

"Wir müssen keine Angst haben", gibt sich Moriyasu (54) selbstbewusst: "Gegen solche Teams anzutreten, ist wichtig für uns, denn wir wollen uns mit den Besten der Welt messen." Den zur Schau gestellten Optimismus dürfte man auch beim DFB-Team, das am 23. November in seinem Auftaktmatch auf die Japaner trifft, registriert haben.

"Wir haben eine Gruppe in der man von Anfang an da sein muss - das ist entscheidend", warnte Bundestrainer Hansi Flick: "Japan ist eine Mannschaft, die immer dabei ist. Sie haben viele Spieler, die in der Bundesliga spielen - von daher haben sie eine hohe Qualität." Und in der Tat: Die Bundesliga-Legionäre spielen beim viermaligen Asienmeister eine wichtige Rolle - ein halbes Dutzend dürfte es in den WM-Kader schaffen.

Ausgeglichener Kader ohne die großen Stars

Ihr prominentester Vertreter ist der Frankfurter Europa-League-Sieger Daichi Kamada, der bei der WM im offensiven Mittelfeld die Fäden ziehen soll. Neben ihm dürfen sich Maya Yoshida (Schalke 04), Wataru Endo, Hiroki Ito (beide VfB Stuttgart), Genki Haraguchi (Union Berlin) und Ritsu Doan (SC Freiburg) berechtigte Hoffnungen auf WM-Einsätze machen.

Sie sind Teil einer Mannschaft ohne ganz große Stars, aber mit einem ausgeglichen Kader auf gutem Niveau. Die siebte WM-Qualifikation in Folge schaffte Japan souverän - nebenbei feierte man im Sommer noch den Titel bei der Ostasien-Meisterschaft.

Im September testete das Team dann direkt vor den Augen der DFB-Beobachter in Düsseldorf. Beim hochverdienten 2:0-Erfolg über WM-Teilnehmer USA und dem 0:0 gegen das ebenfalls qualifizierte Ecuador präsentierten sich die Japaner in guter Verfassung.

"Wir wollen bei Ballgewinn schnelle und vertikale Angriffe spielen", sagt Moriyasu über seine Spielphilosophie. Sollte das bei der WM gelingen, dürfte das Auftaktmatch eine echte Herausforderung für die zuletzt immer wieder anfällige deutsche Abwehr werden.

Japan jedenfalls fühlt sich bereit, das DFB-Team zu schocken - und dann weiter zu marschieren in Richtung Viertelfinale.

Der Star: Daichi Kamada

Für Daichi Kamada ging es zuletzt nur in eine Richtung: nach oben. Entscheidende Rolle beim Europa-League-Sieg von Eintracht Frankfurt, Champions-League-Teilnahme, überzeugende Auftritte in der Nationalmannschaft - mit dem 26-Jährigen ist immer zu rechnen. Bei der WM in Katar peilt er nun in der deutschen Gruppe E das nächste Karriere-Highlight an.

Kamada ist einer der elegantesten Fußballer der Bundesliga. Der offensive Mittelfeldspieler ließt das Spiel, setzt seine Mitspieler gekonnt ein und wird auch vor dem Tor immer effizienter. "Daichi ist herausragend - fußballerisch und charakterlich super. Mit seiner Spielintelligenz ist er ein ganz wichtiger Spieler", schwärmt sein Vereinstrainer Oliver Glasner.

Und auch in der Nationalmannschaft wissen sie um Kamadas Wert - in Katar dürfte er auf der Zehner-Position gesetzt sein. Zuletzt servierte er den USA beim 2:0-Testspielsieg Japans in Düsseldorf eine Kostprobe seiner Qualität, als er eiskalt zum 1:0 traf. Die DFB-Elf sollte bei ihrem WM-Auftaktspiel am 23. November vor Kamadas effizienter Eleganz auf der Hut sein.

Der Trainer: Hajime Moriyasu

Der Name Hajime Moriyasu dürfte hierzulande nur Fußball-Experten ein Begriff sein. Sowohl als Spieler als auch als Trainer hat der 35-malige Nationalspieler seine Heimat nie verlassen. In Katar aber will der international unbekannte Coach mit seiner talentierten japanischen Nationalmannschaft die Weltbühne aufmischen - und nebenbei die DFB-Elf überrumpeln.

"Wir müssen keine Angst haben", sagt Moriyasu mit Blick auf die Gruppenspiele gegen Deutschland, Costa Rica und Spanien: "Gegen solche Gegner zu spielen, ist gut für uns, denn wir wollen uns mit den Besten der Welt messen." Dieses Selbstvertrauen will der 54-Jährige vor der WM auch seinem mit Bundesliga-Legionären gespickten Team einimpfen.

Lusail Iconic Stadium: Das Prunkstück der WM

Seit 2018 hält Moriyasu die Fäden in Nippon in der Hand - und das durchaus erfolgreich. Unter ihm meisterte Japan die WM-Qualifikation souverän, feierte 2022 die Ostasien-Meisterschaft und holte im Schnitt knapp 2,2 Punkte pro Spiel.

Um die Erfolgsgeschichte auch bei der WM weiterzuschreiben, wird Japan auf eine herausragende Coaching-Leistung angewiesen sein. Das Überstehen der extrem schweren Gruppe E würde Trainer Moriyasu wohl auch in Deutschland bekannter machen.

Japans Kader für die WM 2022 in Katar:

Tor: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Racing Straßburg), Daniel Schmidt (VV St. Truiden)

Abwehr: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (VfB Stuttgart)

Mittelfeld: Wataru Endo (VfB Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lissabon), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Stade Reims), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Takumi Minamino (AS Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (CD Leganes), Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastian), Ritsu Doan (SC Freiburg)

Angriff: Daizen Maeda (Celtic Glasgow), Takuma Asano (VfL Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brügge)

