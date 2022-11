Daichi Kamada zermarterte sich den Kopf. Doch eine Erklärung fand er nicht. "Ich weiß, dass ich besser spielen kann, ich kann es auf jeden Fall", sagte der Japaner über seine bislang rätselhaften Auftritte in Katar.

Ausgerechnet der Überflieger von Eintracht Frankfurt kommt vor dem Gruppenfinale am Donnerstag (20:00 Uhr im Liveticker) nicht in Schwung. Nur ein Sieg im Showdown mit Spanien garantiert den Blue Samurai den Sprung ins WM-Achtelfinale - und würde die deutschen Chancen gleichzeitig massiv senken. "Das ist unser Ziel", sagte Torwart Shuichi Gonda pflichtschuldig.

Doch von Optimismus ist bei den Japanern nach dem 0:1 gegen Costa Rica kaum etwas zu spüren, erst recht nicht bei Kamada. In herausragender Form aus der Bundesliga nach Katar angereist, taucht der 26-Jährige auf der WM-Bühne bislang völlig ab. Selbst beim 2:1-Überraschungssieg gegen Deutschland spielte der Regisseur nur eine Nebenrolle.

"Ich verstehe nicht, wie ich in den letzten beiden Spielen gespielt habe", sagte Kamada, einer der Frankfurter Europa-Helden im Frühjahr. Er habe lange nachgedacht - und "ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich hatte so viele einfache Fehler, dass ich es nicht glauben konnte."

Japan hat das eigene Schicksal selbst in der Hand

Und der Mittelfeldspieler ist vor dem ersten "K.o.-Spiel" gegen die Spanier nicht das einzige Problem. Gegen Deutschland hatte Japans "Team Bundesliga" noch mit gewaltiger Effizienz und unbekümmerter Leichtigkeit begeistert. Gegen Costa Rica fehlte von diesen Tugenden alles - nicht zuletzt, weil Nationaltrainer Hajime Moriyasu sein Team auf fünf Positionen umgestellt hatte.

Diese Tatsache und die vorsichtige Taktik gegen die Zentralamerikaner sorgten für reichlich Kritik. Moriyasu interessiert das jedoch nicht. "Wir haben darüber nachgedacht, was schiefgelaufen ist, und versuchen, daraus Energie für das Spanien-Spiel zu schöpfen", versicherte der Coach am Trainingsgelände Al Sadd im Zentrum Dohas.

Und so schlecht wie die japanische Stimmung ist, stehen die Chancen nicht. Japan hat das eigene Schicksal in der Hand. "Ich gehe davon aus, dass wir unser Bestes geben. Wir müssen uns so gut wie es nur geht vorbereiten", sagte Moriyasu am Mittwoch: "Wir wollen hinterher nichts bereuen. Wir müssen an uns glauben."

Ein Remis würde sogar sicher zum Weiterkommen reichen, wenn Deutschland und Costa Rica ebenfalls remis spielen. Sollte die DFB-Elf nur mit einem Tor gewinnen, reicht den Asiaten ebenfalls jedes Unentschieden außer ein 0:0.

Die größte Kunst dürfte sein, die negative Stimmung vor dem Endspiel im Khalifa-Stadion, wo der Coup gegen Deutschland gelang, in Trotz umzukehren. Das gilt auch für Kamada. Der Offensivspieler zweifelt nicht an der eigenen Klasse. Zumindest noch nicht. "Ich werde das nächste Spiel abwarten", sagte er, "und wenn ich nicht gut bin, werde ich mir Gedanken machen müssen."

