Torhüter Daniel Schmidt hat einen deutschen Namen, ist in den USA geboren - und spielt bei der WM für DFB-Gegner Japan.

Deutsch spricht Daniel Schmidt nicht, trotz seines urdeutschen Namens. Wobei, ein Wort kann er dann doch. "Nein", sagt der Torhüter der japanischen Fußball-Nationalmannschaft auf die Frage, ob er denn Deutsch spreche - und lacht. Die Frage bekommt der 1,97-m-Riese oft gestellt in diesen Tagen, schließlich trifft er am Mittwoch (14:00 im Liveticker) zum WM-Start auf das DFB-Team.

Ad

Besonders wird die Partie aber auch so. Denn Schmidt steht beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden unter Vertrag. Trainer dort ist Bernd Hollerbach, zu seinen Mitspielern zählen Robert Bauer, Toni Leistner und Fatih Kaya. "Wenn wir gegen Deutschland gewinnen, kann ich zurückkommen und sagen: Ich habe euch geschlagen - und ein paar Sprüche machen", sagt der Schlussmann.

WM Abwehrsorgen vorm Auftakt? Süle mahnt Absicherung an VOR EINER STUNDE

Geboren ist Schmidt in den USA, er hat eine japanische Mutter und einen amerikanischen Vater mit deutschen Wurzeln. "Ich bin mir nicht sicher, welche Generation meiner Familie aus Deutschland in die USA ausgewandert ist. Es muss in den Generationen vor meinem Großvater gewesen sein - also vor langer Zeit", sagte Schmidt bei Eurosport. Im Alter von zwei Jahren war er dann mit seinen Eltern nach Japan gezogen.

Das Land seiner Vorfahren besucht hat er dennoch schon oft. "Es sind nur zwei Stunden, ich lebe ja in Belgien", sagte der 30-Jährige. Gegen das DFB-Team wird aber wohl Shuichi Gonda im Tor stehen. "Ich bin dennoch aufgeregt. Viele von uns spielen ja in der Bundesliga. Ihre Erfahrung wird uns hoffentlich helfen", so Schmidt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zum Start in die WM: Der Schlüssel zum Erfolg für das DFB-Team

(SID)

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

WM Keine "One Love"-Kapitänsbinde bei Neuer & Co.: Sanktionen drohen VOR EINER STUNDE