Ab 18:00 Uhr wird in Zürich ausgelost, wer in der europäischen WM-Qualifikation gegen wen antreten muss. Eurosport.de begleitet Euch im Liveticker durch die Veranstaltung.

Insgesamt 55 Teams befinden sich im Rennen auf dem Weg zur Winter-WM in Katar. Die Mannschaften sind auf fünf Lostöpfe verteilt und wurden nach Platzierung in der Weltrangliste sortiert.

Deutschland befindet sich in Lostopf eins. Ebenfalls im nach Rangliste besten Lostopf sind Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark und die Niederlande.

Auf die oben genannten Teams kann die Mannschaft von Joachim Löw also nicht treffen. Hier erfahrt Ihr, wer die Gegner sein werden.

Der Countdown läuft. Noch ist die Bühne in Zürich natürlich leer. Publikum ist natürlich ohnehin keines vor Ort. In Coronazeiten verfolgen auch Trainer und Offizielle die Auslosung vor dem Fernseher oder im Stream.

Bundestrainer Joachim Löw hat sich gegen die Kritik zur Wehr gesetzt, die ihm nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien entgegenschlug. "Wer mich kennt, weiß, dass ich mich mit konstruktiver Kritik auseinandersetze, mich stelle", so der 60-Jährige. "Ich habe mich gewundert, dass es hieß, der Löw sei abgetaucht". Löw ärgerte sich aber vor allem darüber, dass Interna in die Öffentlichkeit gelangten.

An dieser Stelle sei schon einmal darauf hingewiesen, dass wir mit Beginn der Auslosung alle Gruppen aktuell oben im Ticker zusammenfassen werden. Da könnt Ihr auf einen Blick immer den neuesten Stand sehen, welche Mannschaft in welcher Gruppe gelandet ist.

In den zehn Qualifikationsgruppen spielt jeder gegen jeden. Die Gruppensieger sind bei der Endrunde in Katar mit von der Partie. Die weiteren drei Tickets der UEFA werden im K.o.-System zwischen den Gruppenzweiten sowie den zwei besten Teams der Nations League, die in ihren WM-Qualifikationsgruppen nicht Erster oder Zweiter wurden, ausgespielt.