"Wenig überraschend ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere. Ich drücke der Mannschaft die Daumen bei der WM und werde die Zeit nutzen, um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren", schrieb der Verteidiger von Borussia Dortmund auf Instagram.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic äußerten sich in der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach ebenfalls und gaben quasi im Nachhinein noch eine dringende Empfehlung für Hummels ab.

"Dass die Entscheidung so ausgefallen ist, ist für Mats nicht leicht zu akzeptieren, weil er in den letzten Wochen und Monaten sehr stabile Leistungen gezeigt und unglaublich wichtig war für uns", sagte Kehl.

Hansi Flick bescheinigt Mats Hummels "hervorragende Form"

Terzic führte an, dass die WM "das große Ziel von Mats war". "Wir sind einfach nur froh, dass Mats für uns so gut spielt momentan und so einen fitten und stabilen Eindruck macht."

Den Bundestrainer hat das jedoch nicht überzeugt. Zwar bescheinigte er Hummels eine "hervorragende Form" und erklärte, dass der 33-Jährige noch immer "jeder Mannschaft guttun kann". Seinen Verzicht begründete Flick indes mit dem "Blick in die Zukunft". Die Zukunft für Flick heißt in Katar Armel Bella Kotchap.

Ein erfahrener Spieler mit reichlich Turniererfahrung und einem WM-Titel am Revers, der nach ein paar schwächeren Jahren in dieser Saison seinen dritten Frühling erlebt, hat für die DFB-Elf offenbar weniger Wert bei der WM als Spieler, die wie Lukas Klostermann entweder lange verletzt waren oder wie Bella Kotchap kaum Erfahrung haben (ein Länderspiel) und obendrein nach einer Verletzung erst seit Kurzem wieder spielen können.

Hummels passt nicht in die neue Hierarchie des DFB-Teams

Im Fall von Hummels ist der Blick in die Zukunft aber wohl nur die halbe Wahrheit. Flick verzichtet bewusst auf einen Spieler in Topform, der auch auf der großen internationalen Bühne Champions League sehr gute Leistungen gebracht hat.

Ein "wichtiges Auswahlkriterium" ist für Flick stets auch die "Zusammensetzung der Mannschaft". Seit der erfolglosen EM 2021, als Hummels das letzte seiner 76 Länderspiele absolvierte, hat sich im DFB-Team eine neue Hierarchie gebildet.

Hummels betonte zwar unlängst, dass er "jede Rolle", die man ihm gibt, "so gut es geht ausfüllen" würde, eine Nominierung hätte aber doch Unruhe-Potential gehabt. In der Innenverteidigung plant Flick fest mit Antonio Rüdiger und Niklas Süle, Hummels wäre allenfalls Backup gewesen. Damit wäre seine Rolle eine ganz andere als in Dortmund, wo er in dieser Saison unumstrittener Abwehrchef ist.

Zudem hielt Hummels zuletzt mit Kritik an Mitspielern öffentlich nicht hinterm Berg. Es ist schwer vorstellbar, dass Hummels über fünf Wochen bis zu einem möglichen WM-Finale stillhalten würde als Ersatzspieler.

Flick verzichtet auf Hummels - das sind die Gründe

Flick setzt bei Lukas Klostermann auf Zeit

So überraschend die Ausbootung für Hummels sein mag, so überraschend kommt die Nominierung von Klostermann. Der Leipziger hat seit Ende August nicht mehr gespielt und stand am Mittwoch beim 3:1 gegen Freiburg erstmals wieder im Kader von RB.

Bei Klostermann erinnert sich Flick gerne an die Nations League. "Lukas hat im Juni hervorragende Leistungen gebracht und wir sehen ihn als unseren Rechtsverteidiger. Er ist dabei, weil wir uns sicher sind, dass er uns im Laufe des Turniers helfen wird", sagte der Bundestrainer.

Eine Alternative auf der Position hätte Ridle Baku sein können. Der 24-Jährige spielte zuletzt beim VfL Wolfsburg groß auf und erzielte in den letzten drei Bundesligapartien zwei Tore.

Klostermanns Pendant auf links ist Klubkollege David Raum - ein No-Brainer bei der Nominierung. Raums Backup wird der Freiburger Christian Günter, der für seine konstant guten Leistungen mit einem Kaderplatz belohnt wurde im Gegensatz zu Robin Gosens. "Günter gibt einer Mannschaft sehr viel und spielt eigentlich immer durch. Gosens hatte hingegen wenig Einsatzzeit im vergangenen Jahr. Die Entscheidung versteht er auch", sagte Flick.

Hansi Flick plant mit Lukas Klostermann als Rechtsverteidiger bei der WM in Katar Fotocredit: Getty Images

Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko logische Entscheidungen

Anders als in der Abwehr waren Flicks Optionen im Mittelfeld und im Angriff eher überschaubar. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Timo Werner, Lukas Nmecha und Marco Reus waren die Nominierungen von Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko quasi alternativlos. Werner war Flicks fest eingeplante Nummer neun, diese Position können neben Kai Havertz jetzt auch Füllkrug und Moukoko einnehmen.

"Beide haben eine sehr gute Entwicklung genommen. Sie haben das Momentum. Niclas hat eine gute Torquote und schenkt bei Werder der Mannschaft das Vertrauen und die Überzeugung, dass immer noch was geht. Und Youssoufa gibt uns jede Menge. Er ist schnell, quirlig, hat einen sehr guten Abschluss", sagte Flick.

Bei Thomas Müller hat der Bundestrainer großes Vertrauen, dass der Bayernspieler rechtzeitig zum Start der WM fit wird. "Ich bin überzeugt davon, dass er noch nie so gut vorbereitet war auf eine WM", so Flick.

Paradoxerweise gehört Müller kurz vor WM-Beginn nicht zum Bayern-Express, der in den letzten Wochen die Konkurrenz kurz und klein schlägt. Joshua Kimmich und Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld, davor Leroy Sané und auf den Flügeln Serge Gnabry und Jamal Musiala - die deutsche Offensive für die Startelf gegen Japan am 23. November steht im Grunde fest.

Mario Götze soll dem DFB-Team Gedankenblitze verleihen

Dass mit Mario Götze der WM-Siegtorschütze von 2014 nach über fünf Jahren wieder für Deutschland spielt, ist absolut nachzuvollziehen. Der 30-Jährige hat seine in der Sackgasse steckende Karriere in Eindhoven und bei Eintracht Frankfurt wiederbelebt. "Mario ist ein genialer Fußballer, der Gedankenblitze hat, der alles intuitiv macht", sagte Flick: "Er kann uns das eine oder andere an Überraschungen geben."

Das Gleiche erhofft sich Flick auch von Karim Adeyemi, für den das Leistungsprinzip nicht unbedingt gilt. Der 20-Jährige konnte sein Potential bei Borussia Dortmund in der laufenden Saison bislang nicht abrufen.

"Dortmund erwartet sich mehr von Karim und wir auch. Aber er hat eine überragende Waffe - seine Schnelligkeit. Er kann einer Mannschaft spät im Spiel neue Impulse geben, ist zudem ein guter Vorlagengeber und hat einen guten Abschluss", erklärte Flick.

Flick erklärt: Darum ist Götze bei der WM dabei

Startelf stellt sich mehr oder weniger von alleine auf

Mit 26 Spielern sind in Katar drei mehr im DFB-Kader als bei früheren Turnieren. Die Gefahr von Lagerkoller für die, die nicht zum Zug kommen, wird dadurch nicht kleiner. Zumal sich weniger als zwei Wochen vor dem ersten Spiel gegen Japan die deutsche Startelf mehr oder weniger von alleine aufstellt.

Manuel Neuer bleibt trotz seiner hartnäckigen Schulterverletzung unumstrittene Nummer eins. Raum, Süle, Rüdiger sind in der Abwehr erste Wahl. Im Mittelfeld und im Angriff wird voraussichtlich Havertz den fünf Mann starken Bayern-Block komplettieren.

"Dieser Kader gibt uns viele Möglichkeiten", sagte Flick: "Wir sind sehr, sehr froh, dass wir so eine Qualität haben." Ab 23. November muss die Mannschaft zeigen, ob der Bundestrainer damit recht behält.

